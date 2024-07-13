挑高股息ETF 留意五特性

近期台股屢創新高，加上進入除權息旺季，相關ETF持續吸睛。不過，身為投資人，高股息ETF種類多，應如何挑選？對普遍投資人而言，「穩定」且「可持續」配息，長期投資是首要關鍵。因此，探討高股息ETF的投資「小撇步」，成為近期市場投資人熱議的焦點。

根據統計，國內成分證券指數股票型基金（ETF）分類的受益人逾870萬人，其中受益人數前五名的高人氣ETF，都是高股息ETF，可見國人對於配息型ETF的熱愛以及龐大需求。

市場矚目的7月除息高股息ETF

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，ETF這類商品的設計初衷，在於方便投資人追蹤特定指數背後的一籃子股票，而高股息ETF也不例外。

以高股息ETF來說，多數目標追求相對穩健的現金流機會，並且在商品設計上，大多搭載季或月配息與平準金機制，有助提供投資人相對穩定的現金流，方便支應日常資金需求、或將股息另行投資運用。

國泰投信ETF研究團隊也表示，高股息ETF方便投資人每季甚至是每月規劃現金流，且有望再賺取資本利得空間，加上各家紛紛祭出高配息吸引目光，一時之間蔚為投資風潮。但挑選高股息ETF，應評估五大面向，包含：是否歷經多空考驗、是否納入景氣循環股、溢價狀況、費用率、配息頻率。

由於市面上高股息ETF愈來愈多，但漢遠建議，在挑選與投資上不妨留意「三大面向」。首先，是選股邏輯與風格。他指出，即便是高股息ETF，也可能因為篩選成分股的邏輯不同，使ETF表現屬性有所不同。例如：「股利法」較著重股息高低，而「綜合法」則有助兼顧資本利得與股息機會。

其次，成分股重疊度。不少投資人偏好配置多檔ETF希望達到分散效果，但更需留意ETF彼此之間的成分股「重疊度」（最好低於一半以下），避免一籃子ETF都買到類似的成分股，也就等於投組風險還是集中在特定個股上，挑選擁有「獨門成分股」也有助擴大投資機會。

第三，成分股分散性。既然選擇投資一籃子股票而非單押個股，就應該留意單一個股占整體ETF、抑或自身投組的比重。

在評估挑選高股息ETF的五大面向上，國泰投信ETF研究團隊提醒：第一，若ETF成立時間較短，就無法確認面臨空頭時的抗震力，以及配息能否維持一定水準，建議挑選成立時間較長的高股息ETF，較能安心長抱。

第二，成分股是否納入景氣循環股，若透過此種標的衝高短期配息，景氣下行可能面臨配息陡降風險，不可不慎。

第三，近期多檔高股息新兵陸續進行首次除息，由於累積多個月的息收，故一次分配較多金額吸引大眾目光，也讓投資人蜂擁搶買造成大幅溢價，而溢價必會回歸淨值，小心買貴吃掉配息率。

第四，留意費用率。長期投資的每分錢都需花在刀口上，挑選費用率低的標的，才能讓資產雪球越滾越大。

第五，是配息頻率。投資人需釐清月配息或是季配息哪種符合需求，若每月配息未能再投入，就會錯失複利的威力，不如降低領息頻率轉往季配ETF，讓資產持續增值。

台股長期向上、長期投資成果佳，但漢遠進一步補充，投資人可評估自身資金需求與投資規劃，選擇適合的投資風格與風險報酬特性之ETF商品來組成投資組合。

在資金配置上，建議將ETF視為整體資產配置的一環，多元配置且避免壓身家、甚至開槓桿，以免市場一有波動，就造成龐大心理壓力、影響投資決策。此外，倘若領到的配息支應日常資金需求有餘，不妨滾入再投資回市場，才有助複利效果的累積。