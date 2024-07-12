中信 ETF 00934 規模、受益人數雙成長

首次配息的「中信成長高股息（00934）第二階段分配評價結果12日公告，每受益權單位實際配發金額為0.33元，收益分配發放日為8月9日。中國信託投信表示，若想搭上00934首息列車的投資人，別錯過7月15日最後買進日！

00934於7月1日公告第一階段分配評價結果，市場交投熱絡，根據中國信託投信官網數據顯示，00934規模從7月1日的111.66億元增加到7月11日的259.92億元，9個交易日規模長胖近1.4倍；再從受益人數來看，據集保統計，自7月1日至5日受益人數單周新增2.7萬人至81,990人，也成長近5成，顯示投資人對00934首度配息的數字是非常買單。

經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季，共調整二次，今年4月為迎接即將到來的除權息旺季，進行第一次調整成份股後，00934持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，一舉將投資組合轉換成高股息風格。

另據據Bloomberg統計，00934追蹤指數成立以來（2023年3月30日至2024年7月1日）的夏普值來到3.62，相較加權指數的2.92，意味著當承擔相同風險時，臺灣優選成長高股息指數能給予更高的報酬。

展望後市，張圭慧認為，美國聯準會主席鮑爾釋出降息的時機漸趨成熟的訊號，資金面將有利於台股盤勢，加上台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續，投資人可透過台股高股息ETF，布局相對有成長潛力的題材，有機會跟上新一波漲升行情。