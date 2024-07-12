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006208淨值續創新高 網友笑稱：如同變心女友回不去了

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨著護國神山台積電股價衝破千元，成為千金股之一，台股市值型ETF淨值也不斷創下成立以來新高，如上月規模衝破千億的富邦台50ETF（006208），截至7月11日淨值來到118.68元，今年以來已31次創下新高，平均約每四天就突破前高。

台股受惠台積電、鴻海、聯發科龍頭權值股攜手破風，大盤不斷創新高的同時，有小資族不免感慨，入場價愈來愈高了。富邦台50 ETF經理人洪珮甄分享，投資人不妨善用定期定額工具，來幫助自己達成長期投資的目標，除了能克服高價格的心魔，也能確保長期參與台灣持續創新及進步的果實。

006208今年以來績效已接近50%，為台股市值型ETF之冠，今年以來更是吸引超過10萬生力軍加入存股行列，且定期定額戶數增加超過6萬，顯示愈來愈多年輕人認同市值型ETF作為核心資產配置；且透過定期定額方式，不會受到市場短期雜訊影響，更能夠專注於自身職涯發展與平衡生活。

群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹表示，在基本面復甦，以及AI科技題材激勵下，台股大盤多頭氣盛。後市來看，在AI領航趨勢未變、需求看增之下，預期科技股仍將維持相對強勢，此外，隨著台灣加緊淨零轉型腳步與世界接軌，具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局之重點。而投資人除了自行選股外，也可透過成分股篩選結合低碳市值龍頭，即ESG評分高且碳密度低特點，能兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF來布局，掌握台股後市行情。

ETF 台積電 台股

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