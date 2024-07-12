如何有更多錢買股票？存股哥分享「三小撇步」：手機用基本款多一張00878

開帳號2年多接觸了許多不同投資理財觀念的老鐵，當然絕大多數的人觀念都很好也有自己的一套方式，否則你也不會追蹤槓桿哥了，但還是有一小部分人的理財觀念沒那麼好，導致每個月無法拿出更多錢存股，甚至入不敷出。

因此這篇我想分享自己一直在用的3個理財方式，雖然每個人的價值觀不同，也不一定要認同我的作法，但至少我從10多年前開始存股以來的用到現在，最大的好處就是讓我維持著自律的習慣，也別小看每個月多擠一點出的那點錢，水庫裡的水是每一滴雨累積而成的。

用堪用的、基本款就好

如果你現階段的財務狀況還沒有辦法讓你負擔金額太高的奢侈品，那就先乖乖地用堪用的物品就好，沒必要為了面子去硬撐自己買不起的東西，這些等你財務到位後有得是機會讓你炫。

舉例來說每年出的iPhone新機，如果不是為了工作需要，一般人根本用不到那麽高階的機型，想買新手機可以，但你可以試著用2-3年前的機型，價格應該會便宜滿多的。

我到現在都是用iPhone SE，從初代用到現在的3代，各位看到的一切都是我用SE做出來的，一支1萬出頭的基本款就夠我用了，1萬多對比2-3萬的手機，這樣我就能多買一張00878了耶。

不要去欠卡債，快把卡債結清

很多老鐵跟我說他們都有卡債，無論你是什麼原因欠下這些壞債，這個超高利率的卡債正不斷侵蝕你的債務，直接讓你透支再透支 ，卡債利率8%、10%，高股息ETF殖利率也是8%、10%，你每個月-8%，別人每個月+8%這個差距可見一斑。

所以盡可能快點把這些壞債結清，至少讓你每個月的財務狀況先從負轉正，投資存股的事之後再說也沒關係，那你說沒錢怎麼辦？咬著牙死存幾個月的錢快點結清我覺得是最可行的方式，你拖越久這種負面財務狀況就只會不斷循環，讓你怎麼走都走不出這種困境。

拿到薪水先存股再說

我從2012年開始保持的習慣，已經持續了10年以上，領到薪水我一定先拿其中30%-40%存股，就算有時會有幾個月過得不太舒服，但我知道這是為了美好的未來所必須支付的代價，現在的我終於享受到過去的努力所帶來的成果。

如果你的財務狀況是健全的沒有欠任何債務，但也沒法擠出更多錢去存股，那我覺得可能是你花了太多沒有必要的開支，所以拿到薪水就先去存股吧，有時候意志力就是如此薄弱，不小心多花了一點就會讓你當月的存股金額減少。

以上是我的三個小撇步，也許能幫你每個月多擠出個幾千塊存股，積少成多，就是這些看似微不足道的小事，累積起來就是一筆巨大的財富，而且你省出來的這些錢可以透過複利累積，增加速度會比你想像中的更快。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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