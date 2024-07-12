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台股ETF總規模今年激增9747億 7檔明星大者恆大

中央社／ 台北12日電

台股頻創新高，台股ETF規模跟著水漲船高，根據群益投信統計，今年以來截至7月11日，台股ETF從56檔增加至62檔，總資產規模增加新台幣9747.05億元，達到2.45兆元，創下新高。

而62檔台股ETF中，包括元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）、和富邦台50（006208），總共有7檔資產規模超過千億元。

值得注意的是，上述7檔明星ETF，今年以來規模共增加7402.33億元，占總規模成長的75.9%，顯示市場的大者恆大趨勢。另外高股息ETF在7檔裡頭就占了5席，也顯示出國內投資人對於高股息ETF的情有獨鍾。

根據投信統計資料，00940最新資產規模1834.95億元，由於00940是今年4月才掛牌，全部規模列為新增，成為今年新增規模最多的台股ETF。

接著是0050今年資產規模增加1299.29億元，00919增加1295.07億元，00929增加1216.85億元，0056增加649.65億元，00878增加557.68億元，和006208增加548.84億元。

ETF 高股息

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