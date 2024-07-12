00944首配0.058元…15號最後買進日！ 莎莉：年化配息率約4％多

高股息檔次日益成長，再加上月配息推陳出新，也讓莎莉有機會研究各家投信的ETF基金，並把相關資訊拿出來和大家分享！

認真觀察高股息其實不難發現野村的00944，七月迎來第一次配息，簡單分享一下小檔案：

00944野村趨勢動能高息

1.追蹤指數：台灣趨勢動能高股息指數 2.主要持股：半導體業 3.資產規模：28億 4.配息概況：月配息

三大篩選指標

1.公司要大：自由流通市值前300大 2.公司要賺錢：近3年有配發現金股利 3.公司要ESG：有編制年度永續報告書

本次配息金額0.058，換算年化配息率約4.47%，以剛成立不久的高股息ETF來說，這樣的配息率算是不錯的喲！

不過因為00944的評價日只到6/30，還是有低於莎莉原先的預期，但月配息ETF的重點在於每月穩定配出，我們可以持續觀察並期待接下來的配息公告！

不過莎莉這邊也小小提醒...ETF的檔次增加，可選擇的標的也豐富不少，瞭解足夠的資訊瞭解才能幫助投資之路更順遂。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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