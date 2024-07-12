中國信託投信推三檔日本ETF7月30日登場 錢進日本找商機

中國信託投信重磅推出中國信託日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF(00954)、中信日本商社ETF(00955)，以及中信日經高股息ETF(00956)，擬定7月30日同步展開募集，公開申購價每股10元，聚焦大型龍頭與半導體領域、且估值仍具潛力的企業，為投資人掌握日本轉「股」契機。

中國信託投信表示，1989年泡沫經濟以來，日本歷經難堪的「失落30年」。但美中貿易衝突以及新冠肺炎疫情導致供應鏈重組，而日圓貶值也帶動製造業與觀光復甦，日本經濟拐點出現，不光是GDP創近年新高，連日經指數與東證指數近期也雙創歷史新高。

中信日本半導體ETF經理人葉松炫指出，美中貿易戰延燒，日本趁勢對內推動半導體戰略，打造先進半導體製造環境與建設，對外則協同包含台灣在內的國際夥伴，開發新世代半導體前瞻技術，以2030年本土半導體產值翻三倍為目標，要找回日本半導體往日榮光。目前日本半導體在設備、製造、材料與IC設計等領域，皆有技術或市占領先的頂尖企業，而在AI迅速發展下，日本半導體中長線發展看好，加上台積電設廠題材助攻，將可為投資人掌握日本半導體產業爆發力。

此外，疫情期間巴菲特（Warren Buffett）大舉加碼的日本商社，股價自2020年以來已漲數倍，但股價淨值比（PB）仍低於日股大盤。中信日本商社ETF經理人游忠憲表示，日本商社過往獲利模式以進出口貿易為主，獲利穩定但估值不高，而如今已轉型成多角化經營的綜合集團，轉型後毛利更倍數成長，不能再用過往方式評價，未來有機會持續領漲日本東證指數。

中信日經高股息ETF經理人王建武則指出，東京證交所為提升股市流動性，2022年起要求上市企業改善公司治理，並要求企業改善股價淨值比與提高股東回饋。然而根據東京證交所統計，截至今年第一季底，日本企業共持有295兆日圓現金、554兆日圓保留盈餘，整體可動用資金極高，預期企業將持續配發股利。00956成分股囊括日本金融、航運與鋼鐵等龍頭產業，且追蹤的日經高股息50指數近5年指數股利率也優於大盤，投資人有賺取資本利得空間，也有機會獲配企業發放股利。