海外股票ETF淨值王 即將挑戰百元大關

統一FANG+ETF（00757）穩坐海外股票ETF淨值王寶座，即將挑戰百元大關。面對00757處在歷史高檔區，空手投資人深怕買貴，苦等低點上車機會，就算想定期定額，也可能會問：「定期定額扣款會不會讓我買在高點呢？」其實，只要是長線趨勢向上的好標的，不論高低點進場，只要長線定期定額，都能繳出不錯的超額報酬率。據晨星統計，00757定期定額一年報酬率近35%，是同類型平均的2倍，存股2、3、5年報酬率更是同類族群之冠。

00757股價節節高升，定期定額績效穩健，因此吸引愈來愈多存股族追捧。據證交所定期定額交易戶數統計，00757存股人氣快速累加，在2023年8月以5,173戶首次進入定期定額戶數排行榜，至去年底達6,240戶，今年6月底已進一步攀升到13,433戶，光是今年上半年就翻倍大增。依統一投信官網資料顯示，在淨值大漲和投資人資金追捧推升之下，00757規模也快速增胖，今年上半年總市值增幅更一舉翻倍、衝到244.7億元。

統一投信表示，美股科技巨頭的企業獲利成長動能持續攀升，產業景氣已經從AI伺服器擴散到AI終端，AI相關的科技股長線看俏，純AI ETF－00757包辦十大科技天王，更是定期定額首選標的，不論高點或低點進場，只要長線維持每月定期扣款的紀律，就是定期定額壯大財富的真理。