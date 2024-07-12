快訊

雲林驚傳逆倫命案！25歲兒持水果刀砍殺 母當場死亡父親也受傷

「家有阿福」46歲前童星離奇猝逝車中 身旁服務犬也身亡

Google相簿可轉移照片到蘋果iCloud了！細節曝光 1鍵移動不怕照片消失

海外股票ETF淨值王 即將挑戰百元大關

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一FANG+ETF(00757)定期定額報酬率(資料來源：晨星)
統一FANG+ETF(00757)定期定額報酬率(資料來源：晨星)

統一FANG+ETF（00757）穩坐海外股票ETF淨值王寶座，即將挑戰百元大關。面對00757處在歷史高檔區，空手投資人深怕買貴，苦等低點上車機會，就算想定期定額，也可能會問：「定期定額扣款會不會讓我買在高點呢？」其實，只要是長線趨勢向上的好標的，不論高低點進場，只要長線定期定額，都能繳出不錯的超額報酬率。據晨星統計，00757定期定額一年報酬率近35%，是同類型平均的2倍，存股2、3、5年報酬率更是同類族群之冠。

00757股價節節高升，定期定額績效穩健，因此吸引愈來愈多存股族追捧。據證交所定期定額交易戶數統計，00757存股人氣快速累加，在2023年8月以5,173戶首次進入定期定額戶數排行榜，至去年底達6,240戶，今年6月底已進一步攀升到13,433戶，光是今年上半年就翻倍大增。依統一投信官網資料顯示，在淨值大漲和投資人資金追捧推升之下，00757規模也快速增胖，今年上半年總市值增幅更一舉翻倍、衝到244.7億元。

統一投信表示，美股科技巨頭的企業獲利成長動能持續攀升，產業景氣已經從AI伺服器擴散到AI終端，AI相關的科技股長線看俏，純AI ETF－00757包辦十大科技天王，更是定期定額首選標的，不論高點或低點進場，只要長線維持每月定期扣款的紀律，就是定期定額壯大財富的真理。

AI ETF 定期定額

延伸閱讀

00878是定期定額冠軍…連續月增達40個月！ 柴鼠：ETF精神領袖

00878股價破24！高股息人氣王還能買？孫太「抗跌追漲」：核心持股

主動提降薪一年少領8萬…不再因上班內耗自己！ 存股哥：第三季股息預估25萬多

00878、00919張數達成…繼續上調存股目標！鐵蛋：離300萬淨資產只差一步之遙

相關新聞

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

全台首檔聚焦IC設計產業ETF 00947搶錢潮

AI技術在各個行業中的應用需求不斷增加，帶動IC設計業業績持續成長，而台灣IC設計產業在全球競爭力強勁，包括聯發科、聯詠...

中國信託投信推三檔日本ETF7月30日登場 錢進日本找商機

中國信託投信重磅推出中國信託日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF(00954)、中信日本商社ETF(00955)...

00878是定期定額冠軍…連續月增達40個月！ 柴鼠：ETF精神領袖

ETF精神領袖00878，戶數連續月增已經累積達到40個月，支持者每月都在穩健成長當中，目前總戶數已來到28萬，繼續蟬聯定期定額榜冠軍。

台股ETF七千金助攻 總規模2.42兆再創高

大盤頻創新高，而深受投資人喜愛的台股ETF規模也水漲船高同步來到2.42兆創下新猷，台股ETF規模今年來增加9484.9...

海外股票ETF淨值王 即將挑戰百元大關

統一FANG+ETF（00757）穩坐海外股票ETF淨值王寶座，即將挑戰百元大關。面對00757處在歷史高檔區，空手投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。