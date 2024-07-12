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00878是定期定額冠軍…連續月增達40個月！ 柴鼠：ETF精神領袖

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 圖／中央社
台股示意圖。 圖／中央社

國民定期定額6月人氣榜 廣達首度進榜！

股票組這個月出現二個明顯的變化：首先是人數月增前三名剛好是佔台股權值最高、最近也很飆的三巨頭：台積電、鴻海和聯發科。其中鴻海的月增率高達25.9%，排名一次+4前進到第7名，一次擠下4檔金控股。

另外則是目前台股市值排名第4的2382廣達，則是自2020年定期定額排行開始公布以來首度進榜，反而是這個月多數金控和傳產都出現小幅月減或持平，這或許反應了台股的長線投資人，最近似乎更積極透過定期定額佈局AI領域。

而在右邊的ETF組，成長最多是今天（7/11）除息的00940，雖然第一次配息只有大約6%股利率，和其它月配ETF比起來是相對偏低，但人家6月定期定額約定戶數還是增加2成，拿下本月成長率的冠軍，同時突破2萬戶。

另外則是最近也很飆的費半00830，今年第一季一直在榜單邊緣上上下下，但6月份重新進榜就空降在第15名，打平了00830自己在2023年2月拿下的最佳排名，但不一樣的地方是去年那次的戶數只有3千多，但今年戶數則是直接破萬。

另外今年上半高股息家族績效冠軍的00915，6月份月增16%拿下銀牌，戶數也正式破萬。

ETF精神領袖00878，戶數連續月增已經累積達到40個月，支持者每月都在穩健成長當中，目前總戶數已來到28萬，繼續蟬聯定期定額榜冠軍。00878這個驚人的記錄應該也足以列入2024年ETF十大奇景之一了。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 柴鼠兄弟 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

00830國泰費城半導體 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00940元大臺灣價值高息 AI 廣達 鴻海

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