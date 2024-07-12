台股ETF七千金助攻 總規模2.42兆再創高
大盤頻創新高，而深受投資人喜愛的台股ETF規模也水漲船高同步來到2.42兆創下新猷，台股ETF規模今年來增加9484.98億，檔數也新增六檔至62檔，其中更有七檔規模超過千億，分別是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）、富邦台50（006208）； 今年規模共增加7222.6億，占增加總金額近八成，而台股ETF七千金中高息型就占五檔，更顯示出高息ETF持續受投資人青睞。
市場法人表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過，不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一，而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。
理財達人指出，以今年來規模與受益人都具遽增的00919來說，雖然目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，除了配出滿足投資人的息率，也都次次填息，且今年以來含息報酬率也超過兩成，堪稱息利雙收高息ETF，相信未來將有填息的好表現，投資人可趁除息後的便宜價格逢低布局中長線息利雙收的投資契機。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股後市部分，大盤頻創新高下，目前不預設高點，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言