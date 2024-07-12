15檔ETF 規模逾千億元
權王台積電（2330）帶動台股驚驚漲，加上押寶降息的買盤源源不絕，昨（11）日規模千億元的ETF檔數增至15檔，改寫台灣ETF史上新高紀錄；其中，規模最大的元大台灣50衝上4,400億元，再寫ETF新記錄，而群益投資級金融債則昨日重返千億元俱樂部，名列第15大。
據CMoney統計至昨日，ETF總規模成長至5.58兆元，改寫新猷；並有47檔ETF規模創新高，占全體檔數的18.2%，當中包含元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、富邦台50等。
盤面上規模逾千億元的ETF依序為元大台灣50達4,414.5億元、元大高股息3,178.2億元、國泰永續高股息3,051.2億元；此外，2,000億元以上的有復華台灣科技優息2,383.8億元、元大美債20年2,369.2億元、群益台灣精選高息2,247.2億元；1,000億元以上的有1,848.5億元的群益ESG投等債20+、1,834.9億元的元大台灣價值高息、1,738.46億元的國泰20年美債1,738.46億元、1,630.24億元的元大AAA至A公司債，以及元大投資級公司債1,497.7億元、中信高評級公司債1,364.45億元、富邦台50達1,233.76億元、國泰投資級公司債1,111.25億元、群益投資級金融債1,007.27億元。
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