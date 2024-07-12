15檔ETF 規模逾千億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

權王台積電（2330）帶動台股驚驚漲，加上押寶降息的買盤源源不絕，昨（11）日規模千億元的ETF檔數增至15檔，改寫台灣ETF史上新高紀錄；其中，規模最大的元大台灣50衝上4,400億元，再寫ETF新記錄，而群益投資級金融債則昨日重返千億元俱樂部，名列第15大。

據CMoney統計至昨日，ETF總規模成長至5.58兆元，改寫新猷；並有47檔ETF規模創新高，占全體檔數的18.2%，當中包含元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、富邦台50等。

盤面上規模逾千億元的ETF依序為元大台灣50達4,414.5億元、元大高股息3,178.2億元、國泰永續高股息3,051.2億元；此外，2,000億元以上的有復華台灣科技優息2,383.8億元、元大美債20年2,369.2億元、群益台灣精選高息2,247.2億元；1,000億元以上的有1,848.5億元的群益ESG投等債20+、1,834.9億元的元大台灣價值高息、1,738.46億元的國泰20年美債1,738.46億元、1,630.24億元的元大AAA至A公司債，以及元大投資級公司債1,497.7億元、中信高評級公司債1,364.45億元、富邦台50達1,233.76億元、國泰投資級公司債1,111.25億元、群益投資級金融債1,007.27億元。

元大 高股息

延伸閱讀

權王黑翻紅 買盤大揭祕

0050股價近200、006208站上百元關...價差40%存股族該賣？達人點1時機

006208、0050、00900、00919…高股息、市值型誰是股價成長王？莎莉：00940暫別破發

00878規模衝破3,000億

相關新聞

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

千金股概念ETF 話題熱

護國神山台積電、蘋概股王大立光近期股價走勢凌厲，小資族若想同時登神山、吃蘋果，不妨關注同時持有台積電、大立光等千金股的E...

錢進日本 三檔ETF將開募

錢進日本找商機、掌握半導體爆發力，中國信託投信昨（11）日宣布推出中國信託日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF（...

高息型ETF商品 投資人捧場

台股頻創新高，台股ETF規模也水漲船高，同步來到2.42兆元，創下新猷；其中有七檔規模超過千億元，而「台股ETF七千金」...

15檔ETF 規模逾千億元

權王台積電帶動台股驚驚漲，加上押寶降息的買盤源源不絕，昨（11）日規模千億元的ETF檔數增至15檔，改寫台灣ETF史上新...

今日最夯ETF／台股再創新高 00685L入列百元俱樂部

權王台積電持續發威、股后大立光也續攀高，帶動指數終場收漲約383點，收在24,390點，繼續改寫新高，帶動ETF價格也跟著水漲船高，其中，群益臺灣加權正2（00685L）收上100.3元，正式入列百元俱樂部，市價不僅創成立以來新高，同時也成為盤面上第11檔百元ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。