千金股概念ETF 話題熱

護國神山台積電、蘋概股王大立光近期股價走勢凌厲，小資族若想同時登神山、吃蘋果，不妨關注同時持有台積電、大立光等千金股的ETF；統計現在共有15檔符合條件，合計持股比率以富邦科技、富邦台50、元大台灣50位居前三高，最高一檔達六成三。

AI晶圓龍頭與蘋果供應鏈受矚目的千金股近期股價動能扮演推升大盤的關要角，但兩檔都是投資門檻較高的千金股，台積電股價昨漲35元收1,080元，大立光上漲90元收3,200元，小資族不易高攀。

同時持有台積電、大立光的台股ETF 圖／經濟日報提供

專家建議，小資族除透過零股投資外，還可以善用台股ETF。根據CMoney全部台股ETF的持股明細資料統計，同時持有護國神山與蘋概千金股ETF總共有15檔，可讓投資人以較低門檻同時擁有兩大熱門主題投資標的。

大立光昨（11）日舉行法說會釋出產業利多，台積電也將在18日舉行法說會。根據公開資訊觀測站所揭露資訊，7月起，有十多家上市櫃公司將舉行大型投資機構法說會，當中又以18日的台積電法說會，市場期待有關下半年半導體景氣預測、人工智慧（AI）相關需求、晶圓代工和先進封裝報價調漲，資本支出及CoWoS產能擴張等，如有正面消息，將是後市助攻股價表現的關注焦點。

第一金工業30ETF（00728）經理人曾萬勝表示，今年全球最關注的投資議題，首推AI的擴大發展，研發革新，運算中心升級等，台灣半導體產業扮演全球AI發展關鍵角色。

此外，還有蘋果結合AI功能的新機推出等，台灣的蘋概供應鏈可望跟隨下半年的拉貨潮，營收獲利將再出現新動能，帶動股價後市成長空間，由於成長動能受到期待，相關標的也在本周股價波動中，成為重要護盤股。

永豐智能車供應鏈ETF基金經理人林永祥表示，隨著環保意識抬頭，電動車興起是必然的趨勢，且搭上近年AI應用快速深化，加快電動車智能化的過程，永豐智能車供應鏈ETF隨著這波AI熱潮，股價屢創新高。

目前AI與電動車兩大領域商機龐大，並且持續進步，符合智能車及AI題材的永豐智能車供應鏈ETF適合看好AI及智能車發展的投資人。