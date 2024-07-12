高息型ETF商品 投資人捧場

台股頻創新高，台股ETF規模也水漲船高，同步來到2.42兆元，創下新猷；其中有七檔規模超過千億元，而「台股ETF七千金」中的高息型就占五檔，顯示高息ETF持續受投資人青睞。

「台股ETF七千金」分別為元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息及富邦台50。此外台股ETF規模今年來增加9,484.98億元，檔數也新增六檔至62檔。

法人表示，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具，目前市場有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過，不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股後市部分，大盤頻創新高下，目前不預設高點，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍建議分批布局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對大眾而言最為簡單的存股投資方式。