錢進日本 三檔ETF將開募

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
中信日本ETF傘型基金旗下三ETF 圖／經濟日報提供
中信日本ETF傘型基金旗下三ETF 圖／經濟日報提供

錢進日本找商機、掌握半導體爆發力，中國信託投信昨（11）日宣布推出中國信託日本ETF傘型基金，包含中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF、中信日經高股息ETF，罕見一口氣推出三檔ETF，預計30日同步開始募集，申購價均為每股10元。

「日股、半導體、高股息」可說是投信今年募集ETF三大關鍵字，中信投信這次同步推出三檔ETF，囊括三大吸金利器。此外，中信投信在半導體主題ETF的產品線布局也相對完整，已有投資台灣半導體的中信關鍵半導體、投資產業上游的中信上游半導體，現又推出日本半導體ETF。

日經指數與東證指數近期雙雙創下歷史新高，進一步帶動投資人對日股興趣。中國信託投信表示，日本在21世紀初受泡沫經濟衝擊元氣大傷，日股也長期被低估。但美中貿易衝突以及新冠肺炎疫情導致供應鏈重組，而日圓貶值也帶動製造業與觀光復甦，日本經濟拐點出現，加上日股本益比相對低，較其他成熟市場有更高上漲潛力，現在進場日股還不算晚。

「AI帶動的半導體發酵點在8月中」，中信投信投資二部部長暨中信日本半導體ETF經理人葉松炫認為，現在布局半導體還不晚，因為美中貿易戰延燒，日本趁勢對內推動半導體戰略，打造先進半導體製造環境與建設，對外則協同包含台灣在內的國際夥伴，開發新世代半導體前瞻技術，以2030年本土半導體產值翻三倍為目標；在AI迅速發展下，日本半導體中長線發展看好，加上台積電設廠題材助攻，將可為投資人掌握日本半導體產業爆發力。

中信投信投資一部部長張勝原則建議投資日本不妨「與神同行」，因疫情期間「股神」巴菲特（Warren Buffett）大舉加碼的日本商社，股價自2020年以來已漲數倍，但股價淨值比（PB）仍低於日股大盤。

中信日本商社ETF經理人游忠憲表示，日本商社已轉型成多角化經營的綜合集團，轉型後毛利更倍數成長，未來有機會持續領漲日本東證指數。

以往日股給人股息偏低的印象，但中信投信股權一科主管張圭慧指出，日經高股息指數現金殖利率達4.63%，其實跟台股高股息商品相當，且台股發放股息高峰期為6~9月，但日企是一年至少配二次，善用日本高股息商品配置，可使整體現金流更平穩。

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