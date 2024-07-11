7月ETF配息戰火綿延中！重量級006208也暫停初級市場申購

7月ETF配息大戰繼續延燒中，檔檔比拚高配息率之下，繼國泰臺韓科技、FT臺灣Smart後，重量級的富邦台50（006208）將也自12日暫停初級市場申購。提醒以中長期投資為目的投資人進場前需留意合理折溢價。

7月共計有64檔ETF將除息，檔數為史上最多，高達九檔年化配息殖利率超過10%，依序為中信成長高股息18.87%、富邦全球投等債15.48%、國泰臺韓科技12.81%、中信上櫃ESG 30達11.55%、群益半導體收益11.53%、台新永續高息中小10.44%、復華台灣科技優息10.35%、元大高股息10.05%、永豐ESG低碳高息10.03%；而永豐美國500大也有9.98%和FT臺灣Smart 9.55%。

受惠於台積電再度展現攻擊力道，推升加權指數11日收上24390.03點，再度改寫新高，連帶台股ETF紛紛攀高，其中，率先於11日進行除息0.05元的元大台灣價值高息盤中一度來到10.35元，上演一日填息秀，不過，收盤價為10.31元，低於昨日的10.32元。參與本次除息的投資人，將於8月1日領到股息。

在搶息買盤積極之下，中信成長高股息本月淨申購金高達147.71億元。國泰臺韓科技自8日起暫停初級市場申購申請，溢價一度飆破10%。FT臺灣Smart也自11日起至15日暫停受理初級市場申購申請，今日收盤溢價高達2.8%。緊接著，006208將成為本月暫停初級市場申購的第三檔ETF。

根據富邦投信11日公告，006208年6月30日做為收益評價基準日，並訂7月16日為除息日。為保障既有基金受益人之權益，避免除息日前因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，依本基金信託契約及公開說明書之規定，擬自7月12日起至15日為止，暫停受理初級市場申購申請。

006208台股ETF中第七檔規模破千億元的ETF，自2012年7月17日成立，規劃於每年7、11月除息，即將要在7月16日進行第20除息，根據第一階段公告本季擬配發0.783元，換算單次配息殖利率為0.65%，實際配息金額將在7月12日公告，領息日在8月9日。

006208自7月1日公告配息以來，獲得31.97億元的淨申購，近兩日分別有6.38億元和9.83億元的資金流入，連續淨申購六天，推升10日規模來到1197.24億元，創下成立以來新高。

受惠於拉「積」盤行情加持，55.62%重倉持有台積電的006208今年以來含息價格漲幅為54.12%，排行台股原型ETF第二強，表現贏過加權報酬率指數的38.01%、台股原型ETF平均的32.15%漲幅。

提醒投資人，暫停初級市場申購但仍可透過次級市場交易，但ETF市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人另應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有誤差值風險。