快訊

警世教訓！莎朗史東5.8億元積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

全球局勢近年風雲變幻 美國恐一蹶不振？陸前駐美大使：片面化認識

7月ETF配息戰火綿延中！重量級006208也暫停初級市場申購

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
7月ETF配息大戰繼續延燒中，檔檔比拚高配息率之下，繼國泰臺韓科技、FT臺灣Smart後，重量級的富邦台50（006208）將也自12日暫停初級市場申購。台股示意圖／聯合報系資料照片
7月ETF配息大戰繼續延燒中，檔檔比拚高配息率之下，繼國泰臺韓科技、FT臺灣Smart後，重量級的富邦台50（006208）將也自12日暫停初級市場申購。台股示意圖／聯合報系資料照片

7月ETF配息大戰繼續延燒中，檔檔比拚高配息率之下，繼國泰臺韓科技、FT臺灣Smart後，重量級的富邦台50（006208）將也自12日暫停初級市場申購。提醒以中長期投資為目的投資人進場前需留意合理折溢價。

7月共計有64檔ETF將除息，檔數為史上最多，高達九檔年化配息殖利率超過10%，依序為中信成長高股息18.87%、富邦全球投等債15.48%、國泰臺韓科技12.81%、中信上櫃ESG 30達11.55%、群益半導體收益11.53%、台新永續高息中小10.44%、復華台灣科技優息10.35%、元大高股息10.05%、永豐ESG低碳高息10.03%；而永豐美國500大也有9.98%和FT臺灣Smart 9.55%。

受惠於台積電再度展現攻擊力道，推升加權指數11日收上24390.03點，再度改寫新高，連帶台股ETF紛紛攀高，其中，率先於11日進行除息0.05元的元大台灣價值高息盤中一度來到10.35元，上演一日填息秀，不過，收盤價為10.31元，低於昨日的10.32元。參與本次除息的投資人，將於8月1日領到股息。

在搶息買盤積極之下，中信成長高股息本月淨申購金高達147.71億元。國泰臺韓科技自8日起暫停初級市場申購申請，溢價一度飆破10%。FT臺灣Smart也自11日起至15日暫停受理初級市場申購申請，今日收盤溢價高達2.8%。緊接著，006208將成為本月暫停初級市場申購的第三檔ETF。

根據富邦投信11日公告，006208年6月30日做為收益評價基準日，並訂7月16日為除息日。為保障既有基金受益人之權益，避免除息日前因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，依本基金信託契約及公開說明書之規定，擬自7月12日起至15日為止，暫停受理初級市場申購申請。

006208台股ETF中第七檔規模破千億元的ETF，自2012年7月17日成立，規劃於每年7、11月除息，即將要在7月16日進行第20除息，根據第一階段公告本季擬配發0.783元，換算單次配息殖利率為0.65%，實際配息金額將在7月12日公告，領息日在8月9日。

006208自7月1日公告配息以來，獲得31.97億元的淨申購，近兩日分別有6.38億元和9.83億元的資金流入，連續淨申購六天，推升10日規模來到1197.24億元，創下成立以來新高。

受惠於拉「積」盤行情加持，55.62%重倉持有台積電的006208今年以來含息價格漲幅為54.12%，排行台股原型ETF第二強，表現贏過加權報酬率指數的38.01%、台股原型ETF平均的32.15%漲幅。

提醒投資人，暫停初級市場申購但仍可透過次級市場交易，但ETF市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人另應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有誤差值風險。

ETF 配息 除息 高股息

延伸閱讀

00940除息「秒填息」！94萬股民不離棄享息利雙收 首次配0.05元要繼續卡位？

謝金河：台積電牽動台股熱效應

大改款BMW M5「重量級」登場，竟比Ford F-150油電貨卡還重！

00929、00934、00940...5檔熱門月配高股息7月除息！達人點1持有關鍵

相關新聞

0050現在投資也不會太晚…一買就崩盤怎辦？ 達人：長時間看歷史永遠只有低點

現在台股漲50%你就認為漲太多嗎？以前有漲到200%的呢。長時間回頭來看歷史，永遠只有低點沒有高點，所以要等什麼？真的大跌，你也肯定不敢買，因為你認為還會更低。

00940開盤即填息…0.05元很無感？ 專家：殖利率逼近6％算非常合理範圍

00940今天進行第一次配息了，每單位配0.05元，開盤就秒填息。

從00940看ETF有多熱...資深股民提4點「不推薦」：付出少、還能穩賺錢？

ETF是現在主流的投資方法之一，從前一陣子的00940之亂就可以看出指數化的ETF有多熱門，但不可否認再好的商品也有他的缺點，今天跟你分享我投資ETF的四個困擾。

00929、00934、00940...5檔熱門月配高股息7月除息！達人點1持有關鍵

月配息的台股ETF真是越來越多耶！七月即將除息的選手如下：

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

中信一口氣推三檔日本ETF 半導體、商社、日經各取所需

日本景氣復甦層面擴大，日股表現優異，看好日本投資機會，中信投信一口氣推出三檔ETF（指數型股票基金）：中信日本半導體ET...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。