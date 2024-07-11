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媽不在「神秘阿姨」就來！她幼時被指卡到陰 18歲打開地下室門見驚人真相

0050現在投資也不會太晚…一買就崩盤怎辦？ 達人：長時間看歷史永遠只有低點

聯合新聞網／ 竹軒
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

請問現在投資VT或0050、006208會太晚嗎？

不會！投資像種樹一樣，最佳時機就是在二十年前與現在。

但你得耐得住風雨和時間等待

不能半途就把苗挖出來或是把還未長大的樹鋸斷

請問會崩盤股價會大跌嗎？

當然會，就像海浪一樣，崩盤是為了下一波高潮（創新高），後浪永遠比前浪高。

因此最笨的就是自認聰明等待自以為的低點

既然會崩盤，現在是高點對吧？所以我應該...

上坡沒小麥的人，下坡也不會有小麥。現在台股漲50%你就認為漲太多嗎？以前有漲到200%的呢。長時間回頭來看歷史，永遠只有低點沒有高點，所以要等什麼？真的大跌，你也肯定不敢買，因為你認為還會更低。

如果我買了就崩盤呢？

請妥善做好資產配置，無論是儲備金還是急用金。

投資是為了讓生活更幸福美好，不是要你壓身家賭一把。

請問竹軒你有什麼操作策略嗎？

沒有，只有買入配置持有。

所以主動加你好友邀請你入Line群組，還要幫你檢查股票的，通通是詐騙。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 竹軒的親子理財筆記 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 市值型

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