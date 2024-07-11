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日本投資火熱！短短1周內「4檔日本ETF」宣布募資

中央社／ 台北11日電

中信投信今天推出中信日本半導體（00954）、中信日本商社（00955）和中信日經高股息（00956）等3檔日本ETF，加上上週的台新日本半導體ETF（00951），短短1週內就有4檔日本ETF投入市場募資。

中信投信總經理陳正華表示，日圓貶值帶動日本製造業及觀光復甦，加上政府歷經30年來大幅調薪、政策改革等因素匯聚，帶動日本經濟走向正向循環，2023年日本GDP突破近30年新高，推升日股最近衝破1989年泡沫經濟前的歷史高點。

中信投信今天宣布推出3檔日本ETF，分別鎖定日本大型商社、半導體相關企業及高股息成分股為投資標的，預計7月30日同步開募。

中信投信主管說，股神巴菲特在疫情期間出手投資日本大型商社，掀起這波全球的日本投資熱潮。另外，日本政府積極進行企業改革，東京證交所2023年3月第2次要求企業改善公司治理，針對PB（股價淨值比）且ROE（股東權益報酬率）較低的企業，要求改善其股價、資本效率2大面向。

此外，日本半導體產業過去曾是世界第一，目前在許多半導體關鍵材料、設備方面依舊獨步全球，為這波全球半導體產業榮景中的受惠者。

台新投信上週推出00951，標榜是台灣首檔聚焦日本半導體產業的ETF，預計25日掛牌上市。台新投信總經理葉柱均表示，台積電首座日本廠今年2月開幕營運，成為台積電近年一系列全球布局中，首座開幕的海外晶圓半導體製造工廠，未來將在熊本興建二廠，日媒看好台積電設廠有望帶動日本半導體產業復興。

ETF 中信 半導體 日本 高股息

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