從00940看ETF有多熱...資深股民提4點「不推薦」：付出少、還能穩賺錢？

ETF是現在主流的投資方法之一，從前一陣子的00940之亂就可以看出指數化的ETF有多熱門，但不可否認再好的商品也有他的缺點，今天跟你分享我投資ETF的四個困擾。

1、太無聊

每次我周遭的朋友在聊股票的時候我總是插不上嘴，當他們興奮的分享今天又買了哪一檔飆股，或是知道了什麼內線消息，我只能點頭微笑，並且幫他們拍拍手，投資ETF讓我變成了投資邊緣人（也可能是自己孤僻）。

2、太簡單

我沒辦法體會每天盯盤的心情，因為我設定好定期定額投資之後，每月只會打開券商APP記錄一下變化而已，太簡單的投資方法也常常讓我懷疑自己，付出那麼少就能每年穩穩賺10%是否合理？

3、太平凡

想到那些常常在網路上曬出自己投資對帳單的大神們，他們的人生好像很不平凡，充滿刺激，投資ETF只能獲得市場的平均報酬，這麼平凡的績效害我不太敢曬出我的對帳單，少了一些讓別人崇拜我的機會。

4、太輕鬆

定期定額，不盯盤，每月花不到10分鐘在投資，這麼輕鬆的投資方式，讓我把注意力花費在其他事情上面，一不小心又多看了幾部Netflix影集，真的要好好檢討一下我利用時間的方式。

結語

ETF指數化投資，可以說是一個蠻無聊的投資方法，但不可否認他也是簡單卻有效的方式，每個人適合的投資策略都不同，如果你追求高刺激與高報酬，那就應該去看線圖、買個股、追內線，請遠離ETF投資，但如果你只想穩穩賺，那就一起來當投資邊緣人吧。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲預算先生-萊恩授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。