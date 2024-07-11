00940開盤即填息…0.05元很無感？ 專家：殖利率逼近6％算非常合理範圍
00940今天進行第一次配息了，每單位配0.05元，開盤就秒填息。
不少人表示，這個配息金額實在「很無感」，甚至連一杯珍奶都買不起。
客觀來說，本次配息如果換算成年化角度，殖利率也逼近6%，算是非常合理的範圍。
不過我相信，這麼合情合理的解答並無助於解決問題。那麼好了，該怎樣從「無感」變「有感」呢？
我這個人比較實在，庫存張數多1個0就可以。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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