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00929、00934、00940...5檔熱門月配高股息7月除息！達人點1持有關鍵

聯合新聞網／ 普通上班女子
7月不少ETF將要除息。台股示意圖／聯合報系資料照
7月不少ETF將要除息。台股示意圖／聯合報系資料照

月配息的台股ETF真是越來越多耶！七月即將除息的選手如下：

復華台灣科技優息（00929）：目前規模最大，成立以來已經穩定配息12次，本次配息雖然稍微縮水，但是仍然有10%以上的水準喔！

另外自上個月除息以來尚未填息 ，如果以目前的股價20.91來看，填息21.52大約需要再漲3%，00929請加油。

台新永續高息中小（00936）：上個月大爆配0.25之後，吸引很多人進場參加除息，造成溢價過高，不過市值也增加到了226億喔！

目前溢價已經收斂，本次也回歸減少為0.16，目前也是還沒填息狀態。

中信成長高股息（00934）：畢竟累積了半年的糧倉，在7月迎來第一次的除息，配息金額0.33！這個月的冠軍寶座要頒給00934。

不過因為是第一次配息，接下來能不能穩定配息跟填息才是值得關注的喔！

元大台灣價值高息（00940）：還沒出生就有千億身價的巨寶寶迎來第一次配息，目前身價為1849億，應該很多養父母棄嬰了。

不過要是有在破發期間加碼買進的人，現在都是正報酬。幸好在除息前站回發行價啦！本次配息0.05。

野村趨勢動能高息（00944）：目前市值還很迷你29億，本次配息為0.058，目前也回到了發行價之上，不過也是五月才掛牌，因此可以再觀察看看喔！

小提醒一下，如果目前持有月配息的ETF，張數還沒有很多的朋友，又剛好有對應的配息帳戶，可以更改配息帳戶喔！才不會每個月都被扣掉10元的匯費。

各選手除息時間：

00929：2024年7月17日

00936：2024年7月15日

00934：2024年7月16日

00940：2024年7月11日

00944：2024年7月16日

要參與除息的朋友需要在前一天買進喔！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲普通上班女子授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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