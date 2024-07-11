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00878股價破24！高股息人氣王還能買？孫太「抗跌追漲」：核心持股

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
00878股價突破24元。台股示意圖／中央社
00878股價突破24元。台股示意圖／中央社

2022年8月突破1,000億，2023年5月突破2,000億，而在幾天前7月4日台股大漲350點的帶動下，規模突破3,000億大關的ETF是誰？大家知道嗎？沒錯，就是00878。

00878目前是台股第三個突破3,000億關卡的ETF（前2者為0050+0056），但卻是最快達成此目標的ETF，因為0050耗時20年，0056歷經17年，而00878則不到4年就達標。且在規模突破3,000億狀態下，00878的總受益人數也已經突破130萬大關，打敗中鋼、台積電等老牌標的，因此說00878是全民最愛的ETF一點也不為過。

受惠於上半年金控公司業績亮眼，持股中有2成金融股的00878也跟著受惠，再加上ETF持股近6成的電子半導體類股，也跟上了AI的成長動能，讓均衡發展配置的878淨值也更上一層樓，突破新高超越24元！

目前24.X元的00878還值得持有嗎？場上現在有許多新進的高股息ETF，也有便宜的高股息，是否出脫00878轉去其他ETF會比較好呢？

我們可以從幾個面向來看，首先，00878的特點如下：

全台首檔台股季配ETF

電金傳產業均衡布局

納入ESG篩選

經保費最低

歷經股市多空考驗

沒有景氣循環股

配息穩定且逐季向上

100%填息紀錄

其次，根據集保所統計，00878為12歲以下兒童、學生族、上班族及家庭主婦的存股第一首選；而根據證交所統計，00878也是定期定額ETF排行榜第1名，定期定額戶數高達27萬戶，且定期定額戶數已連續39個月只增不減，這代表大家都十分喜愛00878。

最後，00878的抗跌追漲特性是目前市場上ETF中已經經歷過下跌測試的結果。

在2022年股債大空頭時，台股大盤指數跌幅-18.7%，00878追蹤指數僅下跌-8.8%，表現明顯「抗跌」，而在2023股市大多頭時，台股大盤指數上漲+31.5%，00878追蹤指數則有+47.8%的好成績，表現出「追漲」的ETF該有的狀態。

回歸到剛剛的問題，00878還值得購買嗎？

當然，價格是投資人存股的一項考量，但孫太也提醒，價格並非唯一影響買賣的因素，其他要考量的還有這檔ETF的股性、選股邏輯、過往配息紀錄以及抗波動的能力…等等。

總結：孫太個人綜合評估的狀態下，00878是一檔進可攻、退可守「穩健型」的ETF，持有成分股多元化，不集中於哪一族群，如今規模大，配息穩定，這些年的好表現相信大家都有目共睹，孫太持有起來十分安心的「核心ETF」。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 高股息

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