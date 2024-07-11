00940首次除息 開盤秒填息
備受矚目的元大台灣價值高息ETF（00940）4月1日掛牌後，今天首次除息，每單位配息新台幣0.05元，開盤之後秒填息。
00940昨天股價收在10.32元，除息後參考價為10.27元，今天早盤股價以10.31元開出後，第2檔隨即跳漲到10.32元，完成填息。
00940本次每單位配息0.05元，等於每張只能領到50元現金，還不夠吃1個便當，被網友嘲諷是「奈米息」。不過有投信基金經理人認為，00940當初就是主打10元發行價，超低入手門檻，而且採「月配息」，投資人因此搶進。低價、又要每月配，每次配息金額當然不可能太高。
00940是在6月26日發出首次配息公告，根據集保戶股權分散表統計，配息公告發布前一週，00940受益人數為96萬3391人，直到7月5日，00940最新受益人數降到94萬2517人，減少2萬874人。同時間持股10張以下的散戶占集保庫存數比例也從20.55%降為20.34%，顯示部分散戶投資人確實有退場跡象。
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