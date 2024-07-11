「定存」輸通膨、「保單」利率還更低…當理財極度愚蠢！郭哲榮：不如去買0050

「把0050當作一個存錢筒」這句話我常跟剛進股市的朋友分享，因為ETF是個相當適合作為長期定存的工具。

在此想先跟大家分享「指數型基金之父」柏格的投資哲學。柏格是前述的美國先鋒集團（Vanguard Group）創辦人，他認為投資不需要複雜的方法，只要買進低成本的ETF，投資整體市場組合並永久持有，就能取得接近大盤指數的報酬。

白話來說，就是隨時買、隨便買、不要賣。聽起來這麼簡單的幾個動作，就能賺到錢嗎？答案是肯定的。

多篇學術文獻已指出，根據回測統計，全球主要股市長期將持續穩定向上，投資指數（包括指數型 ETF）持有30年以上，賺錢機率高達9成；持有期間達40年以上，賺錢機率更來到99.5%。換句話說，只有0.5%的機率會賠錢或沒有賺到錢。

0050是以追蹤台灣大盤指數為主的ETF，該檔基金從2003年成立至今超過20年，統計從成立到2023年的的含息總報酬，已經高達550.8%，換算為年化報酬率約9.8%（表2-10）。

若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約7.2年就能為所投入的本金翻倍。白話來說，如果20年前買進0050，一直放到現在，資產已經翻了超過5倍。

真相很殘酷—定存會讓你越存越窮

許多風格保守，或是對投資市場沒這麼熟悉的朋友，都喜歡做定存，讓錢乖乖躺在銀行裡。但容許哲哲不客氣地說，定存是最安全，但也是最糟糕的理財工具。我從三個面向做解釋：

1.通貨膨脹

現今定存利率略高於1%，而通貨膨脹是以每年2至3%的速度在增長。換句話說，定存利息會被通膨怪獸吃掉，你的錢放在銀行只會越存越薄。

2.投資機會成本

定存的利率略高於1%，套用數學公式來計算，約存放72年，存款才會翻上一倍。而從上一段0050的報酬率得知，長期來看，0050報酬率接近10%，約7.2年就能為所投入的本金翻倍。

換句話說，如果放10萬元在銀行定存中，72年以後才會變20萬元；如果投資0050，8年後就會增長到20萬元，72年以後會變成9.5億元，相當驚人。

3.貨幣購買力只會持續下降

台灣2020年的退休金缺口有400多億，美國則是有1兆的缺口。這些缺口該如何填補呢？很簡單，就是把印鈔機打開直接印鈔票，而不斷印鈔票的下場，就是導致通膨持續下去，貨幣購買力越來越低。

也就是說，假設將100萬資金放進銀行做定存，10年後以1%定存利率計算，金額雖然會變成110萬，但實際購買力可能只剩下90萬而已。

別想用保單賺到錢，比定存的利率還低

另一方面，有不少朋友喜歡買保險。但哲哲在這邊要公開一個殘酷的事實，你們辛辛苦苦交給保險公司的保費，這些錢去哪裡了，大家有想過嗎？真相就是，保險公司的資金很多都流入房地產了，導致房價高漲，使年輕人更買不起房。

當然，房價上漲的原因很多，有經濟學者指出，其中一點就是因為華人喜歡買房地產。從下面的表格就能看出，法人大量搶購房地產和囤房現象，又比自然人嚴重許多。

而多房法人之中，又屬金融與保險業為大宗，他們大量搶購房地產作為投資。而且本身就屬金融業的他們，又更容易和銀行談到比一般人好的貸款成數，需求帶動價格上漲的情況下，房地產當然是「升升」不息。

至於，市面上不少保單都鼓吹最終利率有5%、6%，不但高於銀行的定存，因此可以抗通膨，還能買到保障，真的是這樣嗎？

我們來做個簡單計算：假設你買了一張醫療險，每年要繳2萬元保費，繳20年共40萬元。

假設你這20年都健健康康，到期後還能多回饋6%，可以多拿到2.4萬元。聽起來不錯，但事實真的是這樣嗎？透過下表試算便能一目了然。

事實上，你總共花了20年，才用40萬拿到2.4萬的額外報酬。用定期定額公式回推的話，年化報酬率只有0.09% 而已，比銀行定存還低（現在銀行定存利率普遍高於1%）。

這時候就有人會問了：哲哲！你把保險講成這樣，是叫大家都不要買保險了嗎？不，接下來我就要來跟你講，保險到底該買什麼，以及你到底該配置多少錢去買保險！

先跟大家分享一個簡單的觀念—理財金三角（圖2-11）。相信也有許多保險業務員會分享下面這張圖，理財金三角是由美國的經濟學家所發表，有一定的參考價值。簡單來說，假設你的年收入為100萬元，一年能在保險上的花費，最好不要超過10%，也就是10萬元。

那麼，這10萬元，你應該拿去買什麼保險呢？首先，我認為保險有兩個重要的功能：

1.風險轉嫁

保險最初的設計就是為了風險轉嫁，讓你在發生意外或生重病時，不需要因為飛來橫禍而煩惱錢的問題。因此，每個人都需要意外險、醫療險；有車就需要買車險；有房子就需要買火災險、地震險等等。

此外，假設你是家庭支柱，也要考慮自己如果出了事，家人的生活費、未繳完的貸款該怎麼解決？所以，為了讓家人有保障，你就需要購買壽險。

哲哲在這邊也要分享一個人生觀念給大家：錢買不到健康！事前醫療的重要性遠遠大於事後醫療。健康險的確要買，但不代表買了以後，就可以不注重身心健康，好比難道你買了火災險後，會希望房子發生火災嗎？

但健康險的水很深、有很多例外，可能A重症有理賠，但B重症就不理賠了。所以與其花大錢買大量醫療險，不如買真正需要的就好，把省下來的錢用來支付健康檢查。台灣有很多名人死於大腸癌，豬哥亮、賀一航、余苑綺等等，其實大腸癌可以透過大腸鏡檢查提早發現治療，能大大降低死亡率。而且大腸鏡有部分健保給付，哲哲自己去健檢的時候也會做這項檢查。定時做健檢、保持健康的生活習慣，比買一堆保險重要多了！

還要注意的是，購買這些保險的重點都是「保額」，而不是滿期後能拿回多少回饋。回饋一點都不重要，因為報酬率非常低，保險公司拿你的保費去炒房地產，最後只會分你一點點而已，反而要有把這些保費都丟水溝的心理準備。況且，買保險後完全沒用到反而應該高興，因為這代表你活得平平安安、健健康康！

2.節稅

利用壽險保單的身故保險金指定受益人，該筆保險金就不會被記為遺產稅，遺族就能利用這筆錢去繳納遺產稅，達成繼承遺產的目的。

因此許多高資產人士為了資產傳承，會利用保單來避免子孫被課徵高額遺產稅，避免雖然本人留有許多遺產，繼承人卻因為付不出遺產稅，結果無法繼承的遺憾。

總結來說，如果想了解更多保險細節，記得去找你認識的保險業務，相信他們都很樂意告訴你更多、更詳細的資訊。 大樂文化出版《哲哲的ETF投資絕學：「下殺買、上漲賣」，左側交易 讓我從賠500萬到賺1151萬！》

哲哲要強調的重點是，不要妄想利用保險去賺錢，與其去購買高額儲蓄險和投資型保單，不如好好規劃資產：用60%的資金應付生活開銷；30%資金投資各式ETF，想要簡單又輕鬆地累積財富，就以0050為主。

最重要的就是利用最後10%的資金購買保險，以規避風險、保護其它90%的財富！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

（本文摘自大樂文化《哲哲的ETF投資絕學：「下殺買、上漲賣」，左側交易 讓我從賠500萬到賺1151萬！》，作者：郭哲榮）