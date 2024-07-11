主動提降薪一年少領8萬…不再因上班內耗自己！ 存股哥：第三季股息預估25萬多

2個多月前申請降職減薪到現在已經過了一小段時間了，當初做這個決定前確實有那麼一點點猶豫，畢竟一個月收入就是少了好幾千，再加上獎金的話年收至少少了7-8萬左右，但現在只覺得做這個決定非常值得。

靠存股開始半退休後主要有幾個體悟可以跟老鐵們分享，也算是我覺得半退休後得到的最大好處，等過段時間有其他想法的話，我還會繼續分享我的半退休生活。

不再因上班內耗自己

最最最最大的改變就是人生不再被上班捆綁了，以往背負著公司的期待與責任，為了升職加薪跟同事主管間的明爭暗鬥，回家後還要處理上班帶來的各種情緒，以後這些全都與我無關！！

現在去公司是「工作」而不是「上班」，我很喜歡工作，因為完成公司交辦的事項，以及協助同事完成任務可以讓我得到成就感，單純做自己想做的事並且同時維持著日常的生活作息，這樣反而更有動力去工作了，現在每天都很期待去公司呢。

有更多心力做其他事

我很喜歡健身，但過去因為上班的壓力讓我不怎麼控制飲食，幹服務業已經賣了一整天體力，還要飲控太累人了吧，所以下班就是吃得很隨意，雖然保持著運動習慣，但運動表現跟體態就是無法突破。

但是我發現工作壓力銳減後我更有心力去處理以前無法完成的事，最近一個月開始飲食控制，體重減了2kg，同時希望在運動表現上可以變得更好，深蹲155kg、臥推97.5kg、硬舉170kg，目標在一年內打破自己的紀錄。

買東西不太看價格

現在就要說存股最大的好處了，就是你的購買力會變得超強，一年2%-3%的通膨率在面對月月配股息現金流的情況下，根本就是被無情輾壓，漲價什麼的都變得非常無感，吃東西不看菜單上的價格、買東西都是直接秒買，反正股息Cover沒差。

我不用過得奢侈但我想要過著有品質的生活，吃的東西可以吃得有質感又健康，當然這樣的食物通常比較貴，用的東西可以盡情用自己想用的、用的順手的，不再為了價格做出妥協，能夠隨心所欲去買自己想要的東西。

稍微估算一下如果手上的ETF配息狀況持平，加上8、9月有第一金的配息、配股，那我第三季股息總值可以到25萬左右，當然實際還是要看各ETF配息，不過我覺得應該相去不遠。

我看IG上也好幾位投資理財的創作者，跟我一樣都不到40歲，就靠著投資過上「微」財富自由或是不為金錢所困的生活型態，儘管我們的方法與投資理念可能不盡相同，但最終達成的成果確非常類似。

我不是要販賣焦慮也不是為了炫富，畢竟我這個總值800萬的存股人對許多人來說只是小資而已，我想分享的是一種希望，靠著存股你一定可以擁有選擇的自由，過上自己想要的人生，這就是存股可以帶來的最大價值。

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