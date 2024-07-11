00878過20年的報酬會比0056多141萬！「哲哲」郭哲榮：但都輸0050…連同00919和00929也是

看到這邊會有投資人會說，哲哲你只拿0056去比0050不公平啦！市場上有這麼多檔高股息產品，例如股東人數高達124.8萬、有國民ETF之稱的00878（國泰永續高股息ETF）。

還有很多新推出的高股息ETF，例如訴求科技高股息、高息低波動、ESG 永續高息的類型。此外，配息機制更複雜也更進化，從年配、季配，到現在有很多月月配高股息 ETF（未來說不定會出現雙週配、週週配、甚至面額低於10元的ETF）。

的確，隨著投資人對高股息產品的熱愛，發行商抓緊市場熱度，編製出迎合市場口味、各式各樣的高股息ETF。現今市場加上2024年4月掛牌的最新兩檔：00939（統一台灣高息動能）與前述的00940，台股市場高達19檔高股息ETF產品。根據證交所定期定額交易戶數、股東人數，以及今年開始募集的00939及00940，如下表整理出相對受投資人青睞的7檔產品。

重點來了，很多新發行的高股息ETF，採用更優化的選股邏輯與編制規則，績效真的比較好嗎？會不會只有配息看起來很高，但總報酬遠不如0050？這裡我們繼續用回測數字來回答。

先拿台灣投資人最愛的3檔ETF做比較，分別是0050、00878、0056，從成立至今的報酬率、平均殖利率，統計如下表：

可以看出，0050的年化報酬率最高，但平均殖利率最低；0056卻相反，平均殖利率最高達5.09%，但年化報酬率最低，僅5.33%。假設三檔都投入100萬且股息再投入，20年後獲利比較整理如下表。

你沒看錯！0050與0056的年化報酬率只差2.75%，但經過20 年後，獲利居然差了整整1倍。另外，如果投資00878經過20年，最後的獲利金額比0056整整多出141萬，但還是比0050少了50萬元。

看到這，或許投資朋友會問，00878與0056同樣都是高股息ETF，怎麼會有如此大的差異呢？哲哲加碼來比較這兩檔ETF的選股規則，如表5-5。

大家發現了嗎，這兩檔同樣是高股息ETF，但篩股邏輯、成分股完全不同。

0056前五大成分股是：聯詠、鴻海、和碩、聯發科、群光，強調的是預期「未來配息」強的公司；00878 前五大成分股是：華碩、仁寶、大聯大、緯創、聯發科，它強調「過去配息」強的公司。因為選股機制不同，導致同樣是高股息ETF，但最終報酬卻大相徑庭。

或許還有人不服，會說0056成立於2007年，至今算有點年紀了，選股機制跟不上現在的市場調性。但2022、2023年成立的00919（群益台灣精選高息）、00929（復華台灣科技優息）兩檔高股息ETF比較年輕，編制規則更與時俱進，績效會更加出色。

其中，00919最大亮點是一推出，年化配息率就超過10%，且截稿日前的3次配息，皆次次填息。00929則是發行時打著國內首檔月月配ETF，以及近10%的年化配息率，兩檔皆引發市場暴動。

那麼我們來看一下這兩檔ETF的選股邏輯，如表5-6。

從表5-6可以看到，近期的高股息ETF篩股規則確實越來越複雜，條件也越來越「進化」。同樣是高股息ETF，但呈現出來的成分股比重、股價波動、配息率、績效截然不同。但這些新時代的投資產品，投資報酬率真的能勝過0050嗎？

進一步以00919、00929、0050綜合比較績效，統一從2023年6月開始做定期定額。主要是00929成立時間在2023年6月，因此由該時間作為起點。（補充說明：00939、00940 為最新成立的高股息 ETF，哲哲寫書期間這兩檔ETF才剛掛牌沒有績效表現，因此無法做任何回測比較）

假設從2023年6月開始每月定期定額1萬元，直到2024年4月底，並且將股息再投入，不考慮手續費的情況下，其報酬表現如表5-7。

由上表可以清楚看到，即便是股息再投入，00919、00929兩檔總報酬率為22.46%及19.75%，仍未贏過0050的22.99%。

而這兩檔ETF已經是高股息產品中的超級績優生了，但最終損益金額，0050比00929還多了3689元。以上的預估時間短短不到一年，那麼是不是可以大膽假設，如果把投資期間拉長到20年，0050又可以勝更多呢？ 大樂文化出版《哲哲的ETF投資絕學：「下殺買、上漲賣」，左側交易 讓我從賠500萬到賺1151萬！》

另外，假設投資人把00919（季配息）、00929（月配息）的股息，因為各種原因沒有股息再投入。可能是吃喝玩樂花掉、應付生活開銷，或忘記去操作再投入，則00919、00929的總報酬率又會更低，來到19.83%及16.99%，更是遠不及0050的總報酬22.99%。（資料來源：MoneyETF；統計期間：2023/6∼2024/4）

哲哲小叮嚀：投資高股息ETF一定要將股息再投入，才能發揮複利效應，使報酬極大化。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

（本文摘自大樂文化《哲哲的ETF投資絕學：「下殺買、上漲賣」，左側交易 讓我從賠500萬到賺1151萬！》，作者：郭哲榮）