7月配息大亂鬥「十檔年化逾10%」 再有ETF暫停初級市場申購

7月ETF配息大戰愈演愈烈，共計有64檔ETF將除息，檔數為史上最多，且檔檔比拚高配息率，高達十檔年化配息殖利率超過10%，而FT臺灣Smart（00905）年化也上看9.92%，00905將於11日起暫停初級市場申購。投資人需留意合理折溢價。

7月除息的ETF中，以10日收盤價換算，十檔年化配息率逾10%的依序為中信成長高股息19.04%、富邦全球投等債15.5%、國泰臺韓科技13%、中信上櫃ESG 30達11.66%、群益半導體收益11.66%、台新永續高息中小10.46%、復華台灣科技優息10.38%、元大高股息10.1%、永豐ESG低碳高息10.09%、永豐美國500大10.08%。

在搶息買盤積極之下，國泰臺韓科技自7月8日起暫停初級市場申購申請，近一周平均溢價達3.6%，一度飆破10%。接著，富蘭克林華美投信也於10日公告，00905擬自7月11日起至7月15日止，暫停受理初級市場申購申請，成為本月暫停初級市場申購的第二檔ETF。

00905以6月30日做為收益評價基準日，7月1日公告每受益權單位預估配發金額為新台幣0.37元，並訂7月16日為除息交易日。而為保障既有基金受益人之權益，避免除息交易日前本基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，將在除息前暫停接受初級市場申購。

00905自2022年4月21日成立，規劃於每年1、4、7、10月除息，即將要在7月16日進行第五次季度除息，根據第一階段公告本季擬配發0.37元，為成立以來新高，以10日收盤價14.91元換算，單季配息殖利率為2.48%，實際配息金額將在7月12日公告，領息日在8月8日。

00905自7月1日公告配息以來，獲得6.61億元的淨申購，近兩日分別有1.86億元和2億元的資金流入，連續淨申購日邁入第15天，推升10日規模來到35.29億元，創下成立以來新高。

00905今年以來含息價格漲幅為44.62%，排行台股原型ETF第十強，表現贏過加權報酬率指數的35.81%、台股原型ETF平均的30.49%漲幅。

提醒投資人，暫停初級市場申購但仍可透過次級市場交易，但ETF市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人另應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有誤差值風險。

此外，上月成為配息大黑馬的台新永續高息中小一度暫停初級市場申購，導致溢價一度衝上6%；本月因配息金額由0.25元降回0.16元，也於7月9日起結束初級市場配售，並於同日恢復受理本基金正常申購申請，如今折溢價也回歸合理情況。