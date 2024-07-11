債券ETF吸金 人氣爆發

市場預期年底前美聯準會（Fed）有望降息，資金持續流入債券ETF。根據統計，整體債券ETF（不含槓反型ETF）規模來到2.6兆元，今年來大增近5,712億元，受益人數也一舉突破170萬人，單檔人數超過30萬人有元大美債20年、群益ESG投等債20+二檔。

法人表示，未來有利率走低的資本利得空間可期，債券具投機契機，可持續布局相關債券ETF。

法人表示，自去年下半年聯準會暫停升息以來，利率風險不再上升，債市投資環境轉趨順風，債券ETF因交易便利、投資組合透明，與配息機制等優勢，因此人氣直線走升，其中又以長天期債ETF最受青睞，在規模與受益人數都呈現爆發成長，買氣直至今年仍未消退。

元大美債20年研究團隊表示，目前債市面對的利率走升風險降低，凸顯收益避險功能，若未來經濟數據或通膨增速造成短線利空，均可站在買方評估進場點，透過債券ETF高殖利率進行配置，若股市波動加劇，可快速變現作為進場低接的資金來源。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄分析，當前美國經濟情勢、勞動市場有所降溫但仍穩健，薪資成長但增速放緩，得以為消費力道提供支撐，服務業擴張轉趨溫和能避免過熱激發通膨再起，因此升息可能微乎其微，年內甚至有望迎來降息，債券仍具投資契機。

其中，投等債基於仍保有不錯收益水準，且信用利差處於波段低位，意味著信用風險低，資產品質無虞，投資吸引力仍不減。曾盈甄進一步指出，在投資等級債中，結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，可說是債信品質與收益優勢兼具，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期，因此布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。