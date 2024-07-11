台股七檔高息ETF商品 上演除息秀

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
7月高股息ETF除息概況 圖／經濟日報提供
7月高股息ETF除息概況 圖／經濟日報提供

台股交易持續熱絡，高股息ETF更是魅力不減。7月即將除息的高股息ETF有七檔，其中六檔年化配息均達10%以上。 以近半年報酬率來看，群益半導體收益（00927）35.4%最多，接下來是永豐ESG低碳高息的26.1%、中信成長高股息的23.7%。

根據CMoney數據統計，截至6月底為止，22檔高股息ETF今年規模成長約6,678億元，整體規模達1.5兆元，受益人數超過635萬人，反映出投資人對於高股息ETF的偏好。

永豐投信指出，高股息ETF近年大受歡迎，光台股掛牌的就有22檔，可將國內高股息ETF區分為三種，第一代成分股的篩選純粹聚焦在高股息標的，而隨著市場趨勢變化，第二代息收ETF開始納入ESG的篩選條件與收益平準金機制；最新型態的息收型ETF則綜合前兩代特色，演化出包含低碳、高息、ESG三大優勢，讓投資人聚焦息收標的同時，也能兼顧永續、低碳商機。

永豐ESG低碳高息ETF這次為成立以來第四次配息，前三次配息金額分別為0.208元、0.246元、0.36元，呈穩步增加趨勢，而本次預估配息與前次相同為0.36元。以7月4日收盤價21.22元計算，年化配息率逾10%。此外，永豐ESG低碳高息ETF特色是具備低碳成長趨勢+高股息題材，自2023年7月14日掛牌以來，含息報酬達39%，投資人可謂息利雙收。

永豐台灣ESG低碳高息40 ETF經理人林永祥指出，台灣景氣對策燈號連續兩月維持黃紅燈，顯示景氣逐漸轉向復甦，有利於支撐台股底氣。其中，AI衍生的相關商機將持續發酵，位居AI全球供應鏈的台灣企業更應重視其碳排能力，避免遭國際大廠剔除供應鏈。

台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民表示，短線將趨於震盪格局，個股表現為主，小型股將優於大型股，中小股易成主力大戶及投信法人作帳行情標的；在股市面臨回檔格局時，大型股易成外資提款機，反觀中小型股權較集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度。

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