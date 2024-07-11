美股市值型ETF 聚光

聯準會主席鮑爾日前於聽證會重申「下一步不太可能是升息」，投信法人表示，在美國維持高利率到正式降息這段期間，美股將反映利率持平與企業獲利上修，持續挑戰新高，建議透過美股市值型ETF參與成長行情。

美國上周公布6月FOMC會議紀錄，紀錄顯示，部分官員對於降息表示還需要更多耐心，甚至提及對於高利率應該維持多長時間，顯示看法各持己見。

對於聯準會何時降息，目前法人圈大多預測最快9月，到今年底前有機會在9月、12月各看到一次降息。永豐投信表示，美股降息牽動股市波動，但在AI產業進步飛快，有利支持企業未來獲利表現，可透過美股市值型ETF參與美股成長行情。

以S&P 500指數為例，根據FactSet 預估，S&P 500在2024、2025年EPS年增率將分別達10.7%、14.4%，不僅是繼2021年疫情後再度重返雙位數增長，也是2011年後再次連兩年維持高成長，可望持續推動指數改寫新高。

永豐美國500大（00858）ETF基金經理人林永祥表示，美股目前走強關鍵仍圍繞在AI，隨未來AI應用更為多元，無論在軟硬體、服務、醫療與教育各領域的新應用可望支撐企業獲利表現，不看淡美股表現。

至於該如何挑選美股市值型ETF，林永祥指出，永豐美國500大ETF追蹤投資之STOXX美國500股票指數，成分股涵蓋美國前500大市值公司，最能即時反映美股整體表現，且為國內掛牌的市值型美股ETF中，少數設有半年配息機制，將於7月25日除息。

另也有投信推薦多次獲得股神巴菲特推薦S&P 500的相關ETF，因S&P 500指數是美股三大指數中，唯一完整涵蓋美股11大產業；在近年市場資金集中大型股情況下，相較於科技股主題型ETF，持續提供相對平衡方式參與美股的操作工具。

據晨星統計至5月底，近三年夏普值（Sharpe Ratio），元大S&P500為0.86，優於國泰費城半導體的0.84，以及統一FANG+、富邦NASDAQ的0.79，即在承受相同風險下，可望取得更佳報酬。

儘管看好美股，林永祥也不諱言，下半年有美國總統大選、國際地緣政治風險等不確定性高，美股可能相對震盪，建議投資人分批布局為宜。