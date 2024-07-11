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花2600萬買00919⋯9年就回本？網笑曝殘酷現實
許多人喜歡投資高股息ETF，享受固定領息的小確幸。有網友試算，若投入2600萬買進00919，等於一年配息280萬、大約9年回本。其他人卻突破盲點，直言「沒有天天在過年」，並不是每年配息額度都會保持一致，現實不可能這麼理想。
一名網友在PTT發文表示，00919股價26元，若投入2600萬買進1000張股票，每股每季配息0.7元，每年得到280萬的配息，等於只要花9年本金就會回本。
其他人卻留言「股票有可能跌，不一定每季配息」、「你是不是認為天天都是過年？」、「要確定每年都能配的出來捏」、「好奇怪都喜歡做這些白日夢」、「你用最理想狀況來算是啦，實際上不太可能」、「20年一定回本」、「不太可能一直維持10%」、「如果配息後填息填得很慢，又不搞複利的話，你手上的ETF帳面上的市值就會降低」、「配息只是把你擁有的股票扒一塊下來換現金給你」。
還有人留言「鬼島人真的好喜歡配息，你那個配息還要扣稅」、「糕點真的到了，都不用考慮填息與否」、「歐印文一律推薦去看2022年那段，年初還萬八到年底打66折，心理素質有沒有辦法撐的下去」、「連ETF也開始在算殖利率，糕點到了吧」、「假如大盤跌個8000點，你猜你的2600萬剩多少」。
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