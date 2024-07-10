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投信：近1個月基金績效榜前10名 台股基金包辦9檔

中央社／ 台北10日電
台股示意圖。 圖／中央社
台股示意圖。 圖／中央社

保德信投信引用Bloomberg、Lipper數據，統計截至7月9日為基準的過去1個月，境內外包含原型ETF在內總共超過2000檔股債基金的績效表現，排行榜前10名中，台股相關基金就包辦其中9檔。

根據統計結果，最近1個月基金績效榜前10名，國泰台灣5G PLUS ETF（00881）上漲16.39%排第1，富邦台灣科技指數基金和富邦精銳中小基金分居2、3位，月漲幅分別為16.33%和15.69%。

其他入榜基金還包括中國信託特選小資高價30ETF（00894）、永豐台灣智能車供應鏈ETF（00901）、統一 NYSE FANG+ ETF（00757）、富邦台灣采吉50基金、元大台灣卓越50基金、台新台灣中小基金，及PGIM保德信科技島基金，主動型基金和被動式ETF都有。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪分析，這波生成式AI帶來的多頭漲勢，台股因為握有完整關鍵供應鏈而成為首要受惠市場，漲勢更勝美股，特別是台灣半導體產業在全球AI產業鏈中具有絕對優勢。

觀察上述績效領先的台股基金，很多都是重押晶圓代工、伺服器、組裝等搭上這波AI成長列車的電子股，上榜的ETF很多也都是以追蹤相關科技股為主。

ETF 台股

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