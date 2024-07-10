00878、00933B…等4檔ETF「調降保管費」！ 00725B本月除息先賺年化7％
00878費用率調降，130萬投資人嗨省一波！
國泰投信公告，因為基金規模提升，爭取降低投資人長期投資成本，旗下4檔ETF於今日起調降保管費，包含「國民高股息ETF」國泰永續高股息（00878），本月除息、年化配息率高達7%的國泰投資級公司債（00725B），以及國泰10Y+金融債（00933B）、國泰A級公司債（00761B），保管費自0.03%~0.05%不等。
00878先前保管為每年0.035%，已是高股息ETF中數一數二低，本次再調降至0.03%，經保費率合計0.28%，成為百億高股息ETF中最低，且00878是全台最多人投資的標的，逾130萬人將因此受惠。
而本季宣布每單月配息0.658元，年化配息率高達7%的00725B，也在這波調降名單中。00725B於今年5月衝破千億規模，晉身少數的千億債券ETF，自7/1配息公告、躍身投等債ETF配息王後，規模又再長胖了近百億元，最新規模來到1101億元，00725B本季配息最後申購日為7/15，法人預估應還會再有一波搶購熱潮。
除了高配息引起注目外，法人說明，和其他投等債ETF不同，00725B排除次順位債券，並設有單一產業最高20%的限制，安全性再提升，且基金僅納入4.5%以上票面利率的債券，有助於配息維持穩定；從交易性來看，00725B規模大、流動性佳，折溢價幅度皆控制在0.1%以內，是想布局投等債ETF的好選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言