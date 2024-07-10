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00878、00933B…等4檔ETF「調降保管費」！ 00725B本月除息先賺年化7％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

00878費用率調降，130萬投資人嗨省一波！

國泰投信公告，因為基金規模提升，爭取降低投資人長期投資成本，旗下4檔ETF於今日起調降保管費，包含「國民高股息ETF」國泰永續高股息（00878），本月除息、年化配息率高達7%的國泰投資級公司債（00725B），以及國泰10Y+金融債（00933B）、國泰A級公司債（00761B），保管費自0.03%~0.05%不等。

00878先前保管為每年0.035%，已是高股息ETF中數一數二低，本次再調降至0.03%，經保費率合計0.28%，成為百億高股息ETF中最低，且00878是全台最多人投資的標的，逾130萬人將因此受惠。

而本季宣布每單月配息0.658元，年化配息率高達7%的00725B，也在這波調降名單中。00725B於今年5月衝破千億規模，晉身少數的千億債券ETF，自7/1配息公告、躍身投等債ETF配息王後，規模又再長胖了近百億元，最新規模來到1101億元，00725B本季配息最後申購日為7/15，法人預估應還會再有一波搶購熱潮。

除了高配息引起注目外，法人說明，和其他投等債ETF不同，00725B排除次順位債券，並設有單一產業最高20%的限制，安全性再提升，且基金僅納入4.5%以上票面利率的債券，有助於配息維持穩定；從交易性來看，00725B規模大、流動性佳，折溢價幅度皆控制在0.1%以內，是想布局投等債ETF的好選擇。

00725B國泰投資級公司債 00761B國泰A級公司債 00878國泰永續高股息 00933B國泰10Y+金融債ETF ETF 溢價

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