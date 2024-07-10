00944首配0.058、最後買進7月15日！達人提1風險：抗跌、持股重疊度低

不同於傳統高股息單純著重於成分股股利，但從過去的資料都顯示出「高股息的總報酬相對沒這麼突出」。

而野村投信特別針對此痛點，推出結合動能指標及股利指標的月配息ETF野村趨勢動能高息50（00944）。它以尋找過去12個月維持強勢的公司，原因是要配息，必須要有盈餘，有盈餘則是來自公司是否有獲利的本事。

跟著稀飯一起了解00944獨特的選股方式與其他高股息ETF又有何不同？

基本資料

1、野村趨勢動能高息50（00944）於2024年5月9日掛牌上市，發行價格為15元。 2、追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」，成分股檔數共50檔，風險報酬等級為RR4。 3、屬於月配息的股票型ETF，每月月中除息，並設有收益平準金。 4、保管銀行為富邦銀行，每年的經理費為0.4%，保管費則為0.035%。 5、市值規模達29.32億元，吸引超過2.39萬人投資。

選股邏輯

00944追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」，00944從台灣市值前300大的上市、上櫃公司股票中，經由流動性檢驗，再根據財務指標，找尋過往一年本業有獲利的公司、現金股利指標、過往3年有配發股利的穩定公司，及是否有編制永續報告書的資訊揭露指標，最後，再依據動能指標及股利指標，擇優選取前50大的公司股票作為成分股。

動能指標用來找出過去12個月維持強勢的股票。股利指標則分為2次，5月份依照近3年的平均股息去做計算，求一個穩定發展；11月則用今年度預估的每股盈餘（EPS）及過往的股利發放率，預估明年度的配息表現。

最終，篩選出來的成分股都設有10%最高上限的權重限制，來降低單一成分股對整體的影響，也有設定單次審核不得調整過半比例的限制。

我們接著來看看00944的產業分布及前十大成分股各自有哪些，股價表現是否真的很強勢。 󠀠

產業分布及前十大持股

經過一層層的選股流程，00944目前的50檔成分股產業分布如下：共有28檔成分股來自電子產業，占比約55.71%。

其中半導體產業最為大宗，共有12檔，占比23.35%。另外，有13檔成分股隸屬傳統產業，占比24.17%；7檔成分股為金融產業，占比約14%；其他含現金占比約6%。

目前00944的前十大成分股依序為（5347）世界、（6278）台表科、（2393）億光、（2882）國泰金、（2637）慧洋-KY、（1102）亞泥、（2603）長榮、（3010）華立、(2915) 潤泰全球、（2606）裕民。

前十大成分股加權占整體約24.45%。與熱門高股息ETF如00919、00915、0056相比，00944的持股更加平均分散，不會集中在前十大成分股。

觀察前十大持股中，亞泥的表現可能未必與強勢股相匹配，股價相對較為平坦，但他們的殖利率約4~5%，算是穩定的防守陣線。

另外前10大目前有三檔航運股，也是在一般高股息ETF中較少見的。

此外，稀飯還整理了00944與其他4檔熱門的月配息ETF持股重疊數據，得出以下結論：

與00919重疊15檔，重疊率31.6% 與00929重疊20檔，重疊率41.7% 與00939重疊17檔，重疊率35.9% 與00940重疊16檔，重疊率34.4%

這些數據顯示重疊率皆未達5成，可見其選股方針的不同，確實能替投資人分散風險。

首次配息表現

00944的第一次配息預估配發0.058元，單月殖利率約為0.37%。

除息日為7月16號，若想參與本次除息，最晚須在7月15號前買入並持有。股利預計在8月9號時匯入至你的匯款銀行。

想避免10元匯費的投資人，可以至野村投信官網下載「基金收益分配資料異動申請書」，將匯款銀行改為富邦銀行。

不過，00944由於成立時間過短，加上其成分股才正要準備除息，還不能過早斷定其表現。稀飯還是會持續觀察它的發展，每月為大家帶來最新的消息。

股價走勢圖

00944成立至今約2個月，掛牌以來的漲跌幅度約為3.4%。由於成立時間過短，目前的績效無法完全代表未來的發展，然而未來的表現還是有很大的期待空間。

根據野村投信的宣傳資料顯示，回測其指數過往8年的績效，年化報酬率約21.9%，勝過加權指數及台灣高股息指數的14.48%及14.32%。

而觀察00944近一個月的貝它係數，其係數僅有0.35，說明00944在短期內的波動程度相比於大盤更加抗跌。特別是在近期台股小修正的時候，更能感受到它的抗跌表現。

總結

機會點

1、持股分散：00944的成分股分散在50檔成分股上，前十大成分股加總僅占不到3成，比市面上熱門ETF更加分散。

2、動能選股策略：不同於傳統高股息ETF，00944利用動能指標選取強勢股，具有更高的成長潛力。

3、抗跌性強：00944的貝它係數僅有0.35，短期內波動程度相比於大盤更低，特別在台股小修正時，抗跌表現優異。

4、月配息機制：每月領息可以有效減少被課徵補充保費的機會，並且適合有現金流需求的投資人。

挑戰點

1、成立時間短：00944剛成立僅2個月，目前的績效無法完全代表未來的發展，投資人需持續觀察其表現。

2、風險報酬等級：00944的風險報酬等級為RR4，屬於中高風險，適合有較高風險承受能力的投資人，保守型投資人可能需慎重考慮。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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