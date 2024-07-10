00940首配0.05、年化預估5.86%！柴鼠「很真實」：收益平準金沒稀釋

00940今天公告確認配息金額維持0.05元，但比較沒被注意到的是，這次的配息組成有96%來自股利54C，另外2％是利息，收益平準金只佔2%，比例相當低，符合先前在FQA影片中的預估。

換句話說，00940這次的0.05元暴力年化5.86%，並沒有什麼稀釋，因為如果有稀釋，平準金比例將會非常高。反而是因為00940目前還太新，在沒有什麼價差累積的情況下，如實反應了成分股今年現金殖利率的水準。

00940這次的配息組成又再次證明，ETF並不是安裝了收益平準金，就可以任意將配息拉高到十幾趴。

2024都過完一半了，如果有人對平準金的認知還停留在衝高配息或是龐氏騙局，那真的該看看真實數據update一下了。

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