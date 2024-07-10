聽新聞
test
0:00 / 0:00
00830近5年年化報酬率33％！阿布達：選股策略追蹤全球科技類股指標指數
00830國泰費城半導體ETF 重點整理
1.選股策略：費城半導體指數，是全球科類股指標指數
2.權重分配：依成分股市值決定，前三大權重上限12、10、8%其餘4%每季調整持股比重，9月調整成分股。
3.流動性考量：確保高流動性，方便資金進出。
4.該有的都有：涵蓋30+掛牌在美國的全球最強半導體龍頭，輝達、AMD、博通、美光、艾司摩爾，風險分散。
5.完整產業鏈：完整布局半導體上中下游供應鏈，投資晶片設計、IC製造、設備材料等各環節。
6.交易便利：在台灣證交所掛牌，只要開立證券戶就能輕鬆參與美股投資。
7.成長潛力：受AI、半導體、5G、電動車推動，獲利和成長動能強勁，近5年年化報酬率33%。
8.總內扣費用率：半導體主題ETF中最低、海外股票ETF中最低，少付就是賺
9.年配息機制：海外股票配息所得有一年750萬的免稅額
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言