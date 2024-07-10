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00830近5年年化報酬率33％！阿布達：選股策略追蹤全球科技類股指標指數

聯合新聞網／ 阿布達
台股。（聯合報系資料庫）
台股。（聯合報系資料庫）

00830國泰費城半導體ETF 重點整理

1.選股策略：費城半導體指數，是全球科類股指標指數

2.權重分配：依成分股市值決定，前三大權重上限12、10、8%其餘4%每季調整持股比重，9月調整成分股。

3.流動性考量：確保高流動性，方便資金進出。

4.該有的都有：涵蓋30+掛牌在美國的全球最強半導體龍頭，輝達、AMD、博通、美光、艾司摩爾，風險分散。

5.完整產業鏈：完整布局半導體上中下游供應鏈，投資晶片設計、IC製造、設備材料等各環節。

6.交易便利：在台灣證交所掛牌，只要開立證券戶就能輕鬆參與美股投資。

7.成長潛力：受AI、半導體、5G、電動車推動，獲利和成長動能強勁，近5年年化報酬率33%。

8.總內扣費用率：半導體主題ETF中最低、海外股票ETF中最低，少付就是賺

9.年配息機制：海外股票配息所得有一年750萬的免稅額

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 阿布達 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00830國泰費城半導體 ETF

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