00944首配0.058、年化殖利率4.5%...表現合格？專家：市面最強百搭ETF

掛牌2個多月的00944。即將迎來第1次的配息，首次公告配發0.058元，年化殖利率約4.5%，對此，財經專家股添樂提出觀點，表示00944是市面上最能與其他ETF搭配的標的。

選股邏輯

00944的選股兩大原則即「高股息」+「強勢股」，以5成比重選高殖利率、另外5成是用來找強勢股。

理論上可以將00944視作一籃子殖利率表現不錯的強勢股，而不是高股息。

為何00944非常「百搭」？

原因可以分為3個，其一，00944與目前其他主流高股息ETF成分股重疊度極低。

投資高股息ETF，時常被建議買1檔集中火力就好，就是因為大部分高股息ETF成分股都大同小異，多買並沒有助益。但是00944與其他高股息的重疊度都不到50%，所以可以做為互補的投資組合。

觀察幾檔高股息ETF成分股可以發現，前5大成分股幾乎都有聯發科（2454）、聯詠（3043）、聯電（2303）、中信金（2891），然而00944的5大城分股是「世界（5374）、台表科（6278）、億光（2393）、亞泥（1102）、國泰金（2882）」。

其二，成分股分配的比重較平均。

00944前5大成分股比重合計為12.47%，成分股其他每一檔股票的權重也都很平均，與其他重壓鴻海、聯發科的ETF做搭配，就算遇到股市下跌，00944也較不會受到影響。

其三，聚焦中小型類股。

若是將台股所有股票分成4大累型，分別是「大型（市值前50大）、中型（市值前50~150）、中小型（市值150~300）、小型（市值300後）」。

00944的成分股大部分集中在「中小型」，市值前150的比重不到50%，其他高股息ETF的成分股大部分都是市值前150的；例如00878、00915的比重甚至高達60%集中在前50大；00936標榜中小型的高股息ETF，但其成分股大多是市值前50~150的中型股，占比54.55%。

00944成分股今年的表現

中小型股會不會很危險？00944選股有5成放在高殖利率、5成放在趨勢動能選股，細看其成分股可以發現，其中許多「很會漲」的股票多半落在市值150~300的區間，諸如至上（8112）、億光（2393）、京鼎（3413）等等。

而且這些中小型股一旦市值往上，便即有可能被其他ETF納入成分股，如此反而還會推升00944的股價。

00944和誰搭？

因為成分股選股上的差異，00944要和其他高股息做搭配也完全沒問題。不過00944和「市值型」、「科技型」組合更好。

主因是00944為了「高殖利率」所以選擇中小型股，大型權值股殖利率低，選入成分股機會也低。像是今年台積電、鴻海這類大型權值股大漲，00944就無法跟上這波漲幅，如果搭上一檔市值型或科技類，就能完整補上這塊缺口。

00944首配資訊

00944掛牌2個月後，將再7月首度除息，首次配息0.058元，年化殖利率預估為4.5%，在ETF之中不算突出。不過4.5%的殖利率應該會是以後的常態走向，2024年市值前300大的股票中，僅有28檔殖利率大於4.5%，大於5%的更是只有9檔。

因為大量資金湧入高股息ETF，光是前5大（0056、00878、00929、00919、00940）合計規模就達1.24兆，而不斷納入高殖利率股票做成分股，便將「高殖利率」買成「低殖利率」，所以放眼未來，高股息ETF合理的殖利率應落在4.5%~5.5%。

若是配息金額超過這個區間，那可能是資本利得的部分作為配息來源。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，未經同意禁止取用轉載。