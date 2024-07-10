00878、00919張數達成…繼續上調存股目標！鐵蛋：離300萬淨資產只差一步之遙
大家好，你的鐵蛋終於來哩；事隔一個月，終於終於有空來更新淨資產，這陣子鐵蛋公司領隊不夠，偶臨時被抓去支援...而且還是我沒去帶過的義大利，所以根本無心寫文，超專心在做功課。現在我回來啦！
回來第一件事就是來更新淨資產，超級興奮！很期待看到自己的成長。
距離上次紀錄，本次成長162,745元～收入進帳加上股市維持高檔且一直不斷再創新高，所以把鐵蛋資產推升到新高。
關於我的寶貝們
00878及00919皆已達成，鐵蛋會往上調整目標張數。
00878目標87張，00919來個50張。
短期目標條更新
00878 62.6張 / 87張
00919 22.2張 / 50張
0056 7.3張/ 10張
碎念時間
距離300萬只差一步之遙，29歲剩下不到幾天，鐵蛋覺得很感恩，一切都照著計劃進行。
感謝一切的發生，感謝宇宙的力量，感謝我自己，感謝你們。
對於即將來到的30歲，鐵蛋內心很平靜，這個平靜得來不易，是摸索20幾年後，終於認識自己的平靜。
很難得，也很幸福。
沒想到一直是小寶貝的我，也要30歲了，我準備好了，儘管來吧，會越活越辣的。
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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