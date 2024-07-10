買0050秀對帳單先大賠5百萬淪記者笑柄！「哲哲」郭哲榮逆轉勝：賺1151萬走掉

2022年市場壟罩悲觀情緒，當時台股不斷下跌，從萬八跌到萬五，再摔到萬二。當時為了提振投資人信心，我在直播解盤時就承諾大家，只要大盤敢跌破萬五，就敢砸3千萬進場，買進0050。

2022年6月30日，台股收盤價首度跌破萬五。所以我信守承諾，隔天7月1日投入3千萬，以每股115元，敲進261張0050（圖1-2）。

不過我當時也預料，依照這種跌勢，之後再下跌的可能性相當高。因為那天是一個長黑K的開始，當跌破底部的時候，可能會深不可測。

但哲哲認為信用比什麼都重要，所以我還是用力買進。果然一買又繼續大跌，當天的收盤價只剩下111.55元，一天就賠掉快一百萬，成為很多網友和記者的笑柄（圖1-3）。

投資經常是孤獨的，特別與市場觀點背道而馳時。好比買進0050被眾人嘲諷的當下，我可以完全不在乎。因為深知ETF的特性、洞悉市場長期向上的趨勢，我深信自己會是最後的贏家。

過沒幾天就傳來一個好消息：7月12日晚上，國安基金召開臨時會議，宣布要進場護盤。國安基金何許人也？20年來進場6次，這6次通通獲利出場，勝率100%（如表1-4）。

因此，我趁機抓住國安基金進場的機會，7月14日再投入1千萬，以每股112元，加碼敲進90張 0050（圖1-5）。

哲哲小叮嚀：多留意國安基金動向，它是投資人最佳戰友。

而國安基金也確實不是蓋的，這次加碼之後，大盤和0050就一路上漲，我的帳面損益也輕輕鬆鬆來到幾百萬。

那麼，故事到這裡就結束了嗎？怎麼可能！人生哪有一帆風順的？如同我一開始說的股市相當險峻，意外的到來，永遠都會比明天還早。

7月第二次加碼0050後，過了兩個月到9月底，台股又開始大跌，一路破底，真的是比坐雲霄飛車還刺激。到了10月12日，台股跌破一萬三千點時，我的帳上損益，從賺超過百萬變成賠近5百萬，就好比南柯一夢。

當時也有很多財經記者報導：郭哲榮砸幾千萬買進0050後，賠了4百多萬。再次成為市場笑柄的我依舊沒有氣餒，還答應大家跌破萬3時，要再度進場大買。所以之後我又加碼攤平，以每股99.9元，敲進2百張0050，投入約兩千萬元（圖1-6）。

隨後大盤算是很給面子，跌到12,629點以後，就沒有出現進一步破底的跡象，至此我的買進之旅結束：總共投入6千萬，買進551張台灣50，每張的成本約為108.8元。期間因為有領到兩次股息，成本最後降低到每股105.44元。

有別於市場其他專家，我大方把帳戶對帳單秀出來，用行動證明我敢在市場空頭時，逆勢大買0050（圖1-7）。

當然也有很多人問我，如果當時大盤繼續破底崩跌會怎麼做？很簡單，我會繼續加碼。如果跌破萬一，那又如何？我會直接梭哈進場！賠500萬的時候，我甚至在節目上告訴大家，要踏著我的血前進。

後來如同大家所知的劇情，2023年AI大趨勢開始主導市場，加上俄烏戰爭情況受到控制、通膨受到壓抑，全球股市回到正軌，加權指數也走出大幅度的谷底反彈。而我的0050，在2023年5月29日，以每股127.55元賣出20張，並以每股126.6元賣出531張，總獲利1151萬元（圖 1-8）。

這筆交易的年化投資報酬率大約是22%，或許有人覺得聽起來一點都不多！但股神巴菲特的投資報酬率，也不過一年20.1%。年化報酬率22%有多驚人？假設你有100萬，放20年後就會變成5335萬，放30年就會變成3億8975萬，財富自由了！

當然，當時我賣出後，仍有不少酸民質疑，為什麼這麼早賣？（酸民就是不論你做好做壞都有人嫌）。針對投資人的質疑，我也是直球對決，給出三點當時賣出0050的理由：

1.我的策略是獲利千萬、兩成以上就走，維持投資紀律是在市場上活下去的鐵則。

另外，超過千萬的獲利，已經達到讓一般人覺得還不錯的數字了。如同本章開頭所言，我的本業是分析師，想以這次操作證明自己有實力，既然已經達到獲利目標就該出場。

2.我想要更專注在本業，也就是分析師的職務上。

因為0050達標以後，心情難免會受價格波動影響。之前大跌我都不怕，可是漲上去以後，太多人問我什麼時候要賣出。其實放越久，我越有信心能夠賺更多，但為了認真工作，早點出掉也沒什麼不好。 大樂文化出版《哲哲的ETF投資絕學：「下殺買、上漲賣」，左側交易 讓我從賠500萬到賺1151萬！》

3.我要證明自己的實戰能力是貨真價實。

或許市場上有些人覺得我很臭屁，不過有時候僅是節目效果。事實上，我是經濟日報選股比賽188%的冠軍紀錄保持人。很多人說經濟日報用一季就賺到188% 的績效是虛擬的，不是真金白銀。但有操盤的人都知道，一季要賺到188%不是一般人能做到的。說實話，我有點被刺激到了，因此我真槍實彈買賣0050，就是為了向大家證明，只要抓住機會，要從股市中賺錢很容易！

身為分析師買賣個股是不被允許的，限制非常多，可能產生利益衝突。但買賣ETF是被允許的，因為它包含了一籃子的股票，基本上是沒有利益衝突的，沒有單一個股可以輕鬆影響0050。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

（本文摘自大樂文化《哲哲的ETF投資絕學：「下殺買、上漲賣」，左側交易 讓我從賠500萬到賺1151萬！》，作者：郭哲榮）