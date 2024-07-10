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名家觀點／主動型、多資產型ETF的投資思維

經濟日報／ 李志宏
台股。（聯合報系資料庫）
台股。（聯合報系資料庫）

自從2008年在美國市場推出第一檔主動型ETF，近幾年無論是發行檔數，或是投入金額，成長相當快速。不同於被動型ETF僅追蹤原指定之指數，主動型ETF會由基金經理人依據其研究分析與投資策略，調整其基金的組合與配置，企圖打敗基準指標創造超額的報酬，結合了共同基金主動操作的特性。

基於主動型ETF的設計，對於投資人而言存在許多的優點，不同於開放型共同基金申購買賣，投資人可以在交易所的交易時間隨時買賣進出，提供了日內流動性，但能如共同基金，透過基金經理人主動積極的操作，捕捉打敗基準指標的機會，而非被動追蹤標的指數。

全球大部分的主動型ETF每日會公開揭露投資組合成分內容（除少數半透明主動型ETF，每日公布部分投資組合或每月、季公布全部投資組合），資訊相對共同基金即時透明。此外，由於主動型ETF集中在交易所交易，通路與行銷成本相對較低，其費用率相較共同基金應較低。

在共同基金的申贖，經理人需頻繁賣出持有部位，以因應投資人贖回的現金需求，其結果將增加交易的成本，且因賣出部位，可能實現資本利得，在配發給投資人而增其資本利得稅負，是以基金贖回會影響其他投資人，降低了其稅賦效率。

台灣雖未課徵資本利得稅，但課徵交易稅，會增加交易成本。然而，主動型ETF與被動型ETF相同，可透過實物（即一籃子證券）交割因應投資人贖回，無需賣出其持有部位，不會增加交易成本及降低稅賦效率，從而影響其他投資人。

不過，投資人應了解，雖然主動型ETF可以透過積極投資操作，捕捉打敗基準指標與較高報酬的機會，但並不代表其績效一定會優於被動型ETF，端賴經理人的投資操作能力與績效。此外，頻繁的買賣操作，將增加其交易的成本，從而影響其績效，也可能增加其波動度，而其費用率亦會比被動型ETF高。

至於目前在國外交易所交易的多資產型ETF，可視為一籃子不同類型資產組合（諸如股票、債券、商品、貴金屬、ETF等）的ETF，當投資人進行資產配置，建立投資組合，由於不同類型資產間的相關性較低，投資在不同類型資產市場，分散風險效果較佳，可以建立較有效率分散風險較佳的投資組合，而投資人只要買一檔適合自己屬性的多資產ETF，即可達到想要進行的資產配置，相當方便簡單，且配置成本亦較低，買賣或調整亦容易，資訊透明度亦高。

常見的多資產ETF如股債型ETF，按照配置比率大致可分為成長型、平衡型、及保守型，成長型較追求財富成長，配置較多比重在股票，如80%在股、20%在債，平衡型強調成長與穩健平衡，配置股債較平均，如40%在股、60%在債，保守型則要求穩健安全，配置上以債為主，如20%在股、80%在債。

隨著ETF市場的發展與成長，加以金融商品的創新與相關法規的開放與調整，各類型的ETF陸續推出，以滿足市場投資人的需求。投資人在考慮選擇投資工具，應充分了解該投資工具的優劣特性，就主動型ETF或多資產型ETF而言，投資人應考量自己的投資目的與風險胃納能力，適合自己屬性的投資策略與操作。

同時，亦應考慮可能的相關成本，及可取得的相關資訊，及交易的方便性與流動性，並無哪一類型的ETF一定優於另一類型，端賴投資人的屬性與需求。由於主動型或多資產型ETF類型選擇相當多，一般投資人，或許可以從複雜度較低、簡單易懂、較易評估做為選擇的開始。

（作者是政治大學財務管理系教授暨投資人研究中心主任）

ETF 股票

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