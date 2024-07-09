FT臺灣Smart ETF 漲勢帶勁

「持股有台積，績效噴射機。」台積電今年受惠AI熱潮，股價於4日突破千元、達1,005元，相較去年底的593元，漲幅高達69%，同步帶動市值型ETF表現，甚至多檔ETF今年以來報酬率已超過40%，繳出優於大盤的亮眼成績。理財專家建議，投資如看好下半年AI持續發威，想要年終好薪情絕不能錯過市值型ETF。

統計至4日，台股今年以來大漲超過三成，但FT臺灣Smart（00905）、富邦台50、元大MSCI台灣等多檔市值型ETF同期間漲幅超過四成更勝一籌，使得市場關注眼光從高股息ETF轉向市值型ETF。另一方面，多數市值型ETF股價隨著台積電（2330）上漲而拉高位階，對想要至少買進一張參與市值型ETF漲升契機的小資族來說，投資門檻大幅提高。

專家建議，如果覺得高價ETF難以入手，可以考慮FT臺灣Smart、永豐台灣ESG等價格較親民的商品，以今年來漲幅已超過四成的FT臺灣Smart為例，昨（9）日上漲0.04元，收在14.82元，等於投資一張的成本不到1.5萬元，對投資人來說，可列入投資入手的潛力新星名單。

人工智慧（AI）應用需求強勁無異是這波股市上漲主要動能，理財專家表示，投資人若想在這波AI浪潮取得豐碩戰果，趕快檢視手中ETF的選股策略有無搭上AI特快車。一般老牌市值型ETF以追蹤台灣50指數為主，固然在今年有不錯報酬率，但如果想要兼具股息與價差報酬，則可考慮透過多因子選股策略的ETF布局。

以FT臺灣Smart為例，追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，以追求成長、股利獲取、價值追求、高品質企業面向出發選股，且根據2010年1月至2024年5月的資料回測顯示，Smart多因子指數總報酬率為482%，贏過台灣50指數的409%與高股息的316%。

FT臺灣Smart已於6月30日公布，第3季預估配發金額為0.37元創歷史新高，將於7月12日確定配息金額，並於7月16日除息；想參與配息的投資人，最晚須於15日前買進並持有，配息發放日為8月8日。