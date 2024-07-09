台股科技ETF 人氣旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
含積含發量高、交投熱的台股ETF
含積含發量高、交投熱的台股ETF

台股近期在科技權值股領軍下屢創新高，盤面焦點股首推台積電（2330）、聯發科，而統計持有這兩家公司比重達二成以上的台股ETF合計有25檔，當中11檔近一周日均量超過5,000張，顯示投資人透過在科技權值股布局較多的ETF來卡位行情。

財富管理專家指出，觀察這些近日含「積」與含「發」量高、交易熱絡的台股ETF，不只本身在台積電持股占比即超過三成的市值型ETF受矚目，包括元大台灣50、富邦台50、群益台ESG低碳50等，其中群益半導體收益可說是異軍突起，近一周日均量逾2萬張，僅次於國泰台灣5G+。推測其除了其持股中台積電與聯發科占比超過二成、近期同樣隨個股股價水漲船高外，其將在7月19日除息、每受益權單位預估配發0.64元，金額創下自去年6月上市以來新高，也是原因之一。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，鑒於半導體供需好轉，AI應用與需求回補更提振產業復甦力道，先進封裝產能擴充也為供應鏈帶來商機，自晶圓代工、委外封測到設備商同步受惠，且隨AI的使用變得更加普及，先前OpenAI推出新模型，預計還會再推升生成式AI的使用量，而台灣因在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，半導體業受惠程度尤高，產業成長動能可期，投資人不妨透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

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