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他買美債ETF…00679B賺10萬被酸？網笑：買台積電5天賺25萬

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資債券賺錢。（本報系資料庫）
網友投資債券賺錢。（本報系資料庫）

美國聯準會FED遲遲沒有調整利率，不過市場預期，下半年仍有望降息至少一碼。PTT網友看準時機買進00679B元大美債20年，報酬已逾10萬元，且每三個月配息一次、一張配息300元，他認為目前仍是進場好時機。不過其他人卻不以為然，直言債券本來就是本金夠大就會賺錢，這個報酬率數字並不驚人。

一名網友在PTT發文表示，他買進00679B，目前報酬已逾10萬元、報酬率1.87%，他說，「這個ETF每三個月配息一次，一張一次配300元，現在還是便宜可以考慮，雖然想慢慢賺錢的人不多了」。

其他人留言「這才是債的玩法」、「29.33買到低點了」、「長債波動有夠大，真的是這樣玩沒錯」、「只要有方法賺錢不賠都是好方法啦，總比整天被上沖下洗弄半天還是輸一屁股來的實在」、「本來就是資產配置，不懂戰債股的人在想什麼」。

但也有人酸「買2330 5天都賺25萬了」、「重點是本要500萬，賺10萬就很簡單」、「我感覺股版就是大多數沒人有這個本可以這樣賺穩錢」、「你如果沒有五百萬不會努力賺嗎？為酸而酸真的沒必要」、「債券這東西本來就是拼本的，本多終勝」、「這趴數比一銀活存2%還爛欸」。

00679B元大美債20年 PTT 債券ETF 報酬率

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