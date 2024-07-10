快訊

注意！iPhone最新釣魚簡訊「點了救不回來」 蘋果曝6常見詐騙情境

地方美術館遍地開花 5歲南美館如何做到票房長紅？

鄭文燦再拉高交保金 如判政治死刑的大阿哥能翻身？

他買月配ETF但股息竟是負數！網曝「2解方」 1招不用付匯費

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買ETF股息卻是負數。示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友買ETF股息卻是負數。示意圖。圖／聯合報系資料照片

許多人喜歡投資高股息ETF，享受月月領配息的小確幸，不過有投資人近日發現自己的股息竟是負數，一看才知道是股息金額不夠扣郵匯費，傻眼直呼「在這個循環下永遠領不到這個月配息」，其他人建議「更改配息銀行就不用匯費」，否則就是賣掉或乾脆加碼，買多一點，也有人直言「小資族買季配或半年配就好」。

一名網友PTT發文表示，他近日收到月配股息通知，打開一看發現股息竟然-5元，仔細看才知道是股息金額不夠扣郵匯費，備註寫著「待股息累積足夠即會匯入」，然而這也代表下月股息超過後，就會再被這筆費用扣掉，等於永遠領不到這個月的配息，他傻眼問「難道就是月配息的陷阱嗎？」

其他人則留言「你可以買多一點」、「可以更改配息銀行」、「賣掉阿還要問」、「你還浪費他的紙，你是只買1股是不是」、「賣掉或加碼選一個」、「零股買債券幹嘛」、「0.084.....937b吧，保管銀行是彰銀，去開個戶，讓配息帳戶也在彰銀就不用匯費」、「換保管銀行或換標的吧」。

還有人留言「賣掉不然加碼，沒有彰銀帳戶的話只能這樣，要新開也可啦，只是現在新開戶不好辦」、「而且沒領到這個股息，還是要繳所得稅」、「平信8塊，公司虧爛」、「真的浪費紙」、「債買60股.....你還是存銀行就好了」、「買這麼少幹嘛買啦」、「你不只浪費紙，還浪費他們公司的人力」。

ETF PTT 匯費 月配息 高股息

延伸閱讀

鈊象（3293）幾天前才跌破1300元…現又創新高了！ 專家：24號股價會折半

股票資產破800萬…比年初多了2百萬！ 存股哥：40歲前有望破千萬

00944第一次除息！配息0.058、15日最後買進 孫太：與含積量高的00935絕配

買0050秀對帳單先大賠5百萬淪記者笑柄！「哲哲」郭哲榮逆轉勝：賺1151萬走掉

相關新聞

00944首配0.058、最後買進7月15日！達人提1風險：抗跌、持股重疊度低

不同於傳統高股息單純著重於成分股股利，但從過去的資料都顯示出「高股息的總報酬相對沒這麼突出」。而野村投信特別針對此痛點，推出結合動能指標及股利指標的月配息ETF野村趨勢動能高息（00944）。它以尋找過去12個月維持強勢的公司，原因是要配息，必須要有盈餘，有盈餘則是來自公司是否有獲利的本事。

他買月配ETF但股息竟是負數！網曝「2解方」 1招不用付匯費

許多人喜歡投資高股息ETF，享受月月領配息的小確幸，不過有投資人近日發現自己的股息竟是負數，一看才知道是股息金額不夠扣郵匯費，傻眼直呼「在這個循環下永遠領不到這個月配息」，其他人建議「更改配息銀行就不用匯費」，否則就是賣掉或乾脆加碼，買多一點，也有人直言「小資族買季配或半年配就好」。

00940首配0.05、年化預估5.86%！柴鼠「很真實」：收益平準金沒稀釋

00940今天公告確認配息金額維持0.05元，但比較沒被注意到的是，這次的配息組成有96%來自股利54C，另外2％是利息，收益平準金只佔2%，比例相當低，符合先前在FQA影片中的預估。

00830近5年年化報酬率33％！阿布達：選股策略追蹤全球科技類股指標指數

00830涵蓋30+掛牌在美國的全球最強半導體龍頭，輝達、AMD、博通、美光、艾司摩爾，風險分散。

00944首配0.058、年化殖利率4.5%...表現合格？專家：市面最強百搭ETF

掛牌2個多月的00944。即將迎來第1次的配息，首次公告配發0.058元，年化殖利率約4.5%，對此，財經專家股添樂提出觀點，表示00944是市面上最能與其他ETF搭配的ETF。

00878、00919張數達成…繼續上調存股目標！鐵蛋：離300萬淨資產只差一步之遙

00878及00919皆已達成，鐵蛋會往上調整目標張數。00878目標87張，00919來個50張。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。