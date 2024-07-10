他買月配ETF但股息竟是負數！網曝「2解方」 1招不用付匯費

許多人喜歡投資高股息ETF，享受月月領配息的小確幸，不過有投資人近日發現自己的股息竟是負數，一看才知道是股息金額不夠扣郵匯費，傻眼直呼「在這個循環下永遠領不到這個月配息」，其他人建議「更改配息銀行就不用匯費」，否則就是賣掉或乾脆加碼，買多一點，也有人直言「小資族買季配或半年配就好」。

一名網友在PTT發文表示，他近日收到月配股息通知，打開一看發現股息竟然-5元，仔細看才知道是股息金額不夠扣郵匯費，備註寫著「待股息累積足夠即會匯入」，然而這也代表下月股息超過後，就會再被這筆費用扣掉，等於永遠領不到這個月的配息，他傻眼問「難道就是月配息的陷阱嗎？」

其他人則留言「你可以買多一點」、「可以更改配息銀行」、「賣掉阿還要問」、「你還浪費他的紙，你是只買1股是不是」、「賣掉或加碼選一個」、「零股買債券幹嘛」、「0.084.....937b吧，保管銀行是彰銀，去開個戶，讓配息帳戶也在彰銀就不用匯費」、「換保管銀行或換標的吧」。

還有人留言「賣掉不然加碼，沒有彰銀帳戶的話只能這樣，要新開也可啦，只是現在新開戶不好辦」、「而且沒領到這個股息，還是要繳所得稅」、「平信8塊，公司虧爛」、「真的浪費紙」、「債買60股.....你還是存銀行就好了」、「買這麼少幹嘛買啦」、「你不只浪費紙，還浪費他們公司的人力」。