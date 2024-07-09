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0050＋0056打造安穩退休現金流？達人搖頭：無法分散風險、後者報酬低

聯合新聞網／ 小畢投資筆記
靠0056、0050的組合能夠打造穩定現金流嗎？台股示意圖／中央社
靠0056、0050的組合能夠打造穩定現金流嗎？台股示意圖／中央社

大家好，我是小畢，不少投資人會選擇0050搭配0056作為資產組合。

0050屬於市值型ETF，選擇0050期望獲得貼近大盤的報酬；至於0056屬於高股息ETF，選擇0056則期望獲得穩定的股息報酬，0050搭配0056的組合在退休後除了可以獲得整體市場報酬外，又可以有穩定的股息當作生活費，這樣看起來似乎很合理，但事實上可能存在著風險。

首先從資產配置的角度來說，我們會希望資產組合的風險能夠降低，也就是說當我們賠錢的時候，能夠將損失降得越低越好。因為當今天你的投資組合如果虧損50%，那麼你要賺回原本的本金的話，就必須要有100%的報酬率才能達到；如果今天只虧損20%，那麼你要回到原本的本金就只需要25%的報酬率。

如果要透過資產配置來達到降低系統性風險的話，那麼你的資產報酬之間最好是負相關性或無相關性。

那麼0050和0056的相關性又是如何呢？由於0056的發行日是2007年底，所以我比較了2008年到2023年底，0050和0056的年度報酬，從結果可以看到除了2018年外，這17年有16年0050和0056的報酬同漲同跌。

例如2008年0050下跌了-43%，0056甚至下跌了-48%，而2022年0050下跌了-21%，0056雖然下跌較少，但也下跌了-18%。如果我們計算0050和0056報酬的相關係數，結果就是彼此間的相關係數高達0.94，這代表從資產配置或是風險分散的角度而言，0050搭配0056是無法分散風險的。

那麼退休後靠0050搭配0056提領生活費的結果又是如何呢？

我利用excel巨集進行蒙地卡羅模擬，在不同比例的0050搭配0056的狀況下，採用4%提領且隨著每年通膨率調整提領率，回測連續提領30年的成功率，從結果可以看到不論0050的比例是多少，提領成功率都低於80%，而當所有資產都是0056，也就是0050比例為0時，提領成功率更只有64%，甚至比所有資產都是0050的提領成功率76%還低。

這是因為以過去歷史數據，0056的報酬落後0050，回到歷史年度報酬的結果，可以看到在過去11個上漲的年份中，有8個年份0056的報酬都低於0050，此外當0050下跌時，0056通常也是下跌的狀況，造成資產在提領狀況下快速耗盡。

反觀如果今天採用0050搭配7到10年美國公債ETF的話，可以看到當0050比例40%時，提領成功率可以來到91%，這是因為債券在股票下跌的年度，大部分時間是上漲的，所以可以抵消股票下跌時的損失，而減少資產在提領時耗盡的速度。

那麼如果採用0056搭配7到10年美國公債ETF的話，提領成功率又是如何呢？結果顯示提領成功率還是低於0050搭配IEF的組合，原因一樣是因為0056過去的報酬落後0050。

選擇0050搭配0056的退休投資人，本來期望藉著0056的股息提供現金流作為生活費，但事實上以過去歷史，0056在2008和2010年並沒有配息。

另外從回測結果顯示如果遇到長期市場下跌，0050搭配0056的提領成功率並不理想，除了0050和0056兩者相關性太高外，0056的報酬也是落後0050。選擇0050搭配債券對於退休投資人來說，會是比較合適的方式。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲小畢投資筆記授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 退休

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