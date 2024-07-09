快訊

AI需求譜半導體榮景 台積明年可望重新擴大資本支出

4縣市大雨特報「下到晚上」 防雷擊、強陣風、淹水

籃球／新聯盟再減隊！台鋼獵鷹宣布轉戰PLG

00944第一次除息！配息0.058、15日最後買進 孫太：與含積量高的00935絕配

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
00944首次配息資訊出爐。股市示意圖／聯合報系資料照片
00944首次配息資訊出爐。股市示意圖／聯合報系資料照片

來來來！眾所矚目的00944，第一次除息資訊終於出爐啦！

00944本次配息資訊如下：

配息：0.058

最後買進日：07月15日

除息日：113年07月16日

配息日：113年08月09日

野村強勢高息股（00944）第一次除息公告終於出來啦！相信也讓許多投資人心安了不少！上次孫太提及00944的特色就是「高息股Ｘ強勢股Ｘ低波動Ｘ低重疊」，根據這次的配息可以看到00944符合高股息ETF的標準，而低重疊可以做為許多知名高股息ETF的互補和補強。

目前台積電站上1,000元大關之後，搭配00944高息也有助於抗震抱更久，強勢高股息就是台積電的好朋友，今年台股屢創新高，重量級權值台積電更是站上千元關卡，儘管許多人還是看好後市潛力，但手中持有台積電的投資人仍會擔心後續的震盪，是否需要部分獲利了結？還是有其他更能安心持有的方式！孫太認為，搭配低重疊的高股息ETF就是一個不錯的方式！

此外，最簡易的搭配法就是自家的00935搭配00944啦！畢竟00935是聚焦電子科技+含積量高（33%）又受惠於AI浪潮，而00944則聚焦在動能+高息，成分股不限產業多元配置（電子55%+非電41%），掌握台積電以外輪動！做為擁有台積電（00935）和非台積族群（00944）來說是個絕妙搭配！

至於強勢股和低波動則還需要更多的時間觀察，畢竟00944從5月9日上市以來至今不過才2個月，因此關於強勢和低波2項特點還需要更多的資訊進行交叉比對與觀測，目前孫太尚

此外，「低價買、輕鬆存、每月領」是00944的主打，其主要的概念就是野村投信幫大家做好了成分股相對的把關，精選出50檔強勢高息股，讓大家可以用低價、輕鬆的方式做好成分股的選擇與投資。

00944野村趨勢動能高息的選股邏輯統整如下：

母體是上市+上櫃普通股（選股池大）

刪除「流通性不佳、成交額太小」的個股

市值300大+近3年有配發現金股利+ESG

在此條件下篩選出的強勢股不容易會有暴漲暴跌狀態所以應該擁有低波動的特性，此外，運用「還原收盤價佔最近52週最高點之比例」鎖定強勢股，篩選出00944的成分股，除了強勢指標外也用高息作為強勢股的保護傘，達到攻守兼備的ETF。

最後，孫太觀察到00944從掛牌推出的15億目前已經成長到30億左右，上市2個月左右規模快成長了+100%，看著野村投信另外一檔ETF（00935）的成長和亮眼表現，相信野村投信會持續盡心替投資人嚴選把關，也期許00944後續的表現越來越精采！

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00935野村臺灣新科技50 00944野村台灣趨勢動能高股息 2330台積電

延伸閱讀

0050股價近200、006208站上百元關...價差40%存股族該賣？達人點1時機

外資上調台積電（2330）目標價 網酸「落後指標」：上看2千

00934首配0.33、收益平準金當老本可發1年！教主：避免多頭修正後破發

台積電站穩千元之上…要特別小心利多出盡狀況？ 專家：洗出中短線做價差的投資人

相關新聞

00944第一次除息！配息0.058、15日最後買進 孫太：與含積量高的00935絕配

野村強勢高息股（00944）第一次除息公告終於出來啦！相信也讓許多投資人心安了不少！上次孫太提及00944的特色就是「高息股Ｘ強勢股Ｘ低波動Ｘ低重疊」，根據這次的配息可以看到00944符合高股息ETF的標準，而低重疊可以做為許多知名高股息ETF的互補和補強。

00934首配0.33、收益平準金當老本可發1年！教主：避免多頭修正後破發

00934首次月配息，發放0.33元的現金股利，那麼可以維持多久呢？

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

台股ETF受益人874萬創19周新高 人氣前五名都是高股息

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加39,485人，達874萬303人，為連...

0050、006208賺到翻想賣！ 專家提2方法：報酬率30％全出清或移動停利

幾年來慢慢存0050、006208（他不知道哪個好，最後就一起買）今年以來，他的報酬率一樣是呈現暴風式上升，也陷入了是不是該賣出的難題，他抱持的心態是生活不缺錢，那就慢慢賣...

台股震盪創高如何不被甩暈 法人：挑配置不同篩選邏輯投資標的ETF

台股加權指數近日在24,000點上下震盪，台股ETF投資熱潮持續，台股ETF總受益人數突破874萬人，連續19周創新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。