00944第一次除息！配息0.058、15日最後買進 孫太：與含積量高的00935絕配

來來來！眾所矚目的00944，第一次除息資訊終於出爐啦！

00944本次配息資訊如下：

配息：0.058 最後買進日：07月15日 除息日：113年07月16日 配息日：113年08月09日

野村強勢高息股（00944）第一次除息公告終於出來啦！相信也讓許多投資人心安了不少！上次孫太提及00944的特色就是「高息股Ｘ強勢股Ｘ低波動Ｘ低重疊」，根據這次的配息可以看到00944符合高股息ETF的標準，而低重疊可以做為許多知名高股息ETF的互補和補強。

目前台積電站上1,000元大關之後，搭配00944高息也有助於抗震抱更久，強勢高股息就是台積電的好朋友，今年台股屢創新高，重量級權值台積電更是站上千元關卡，儘管許多人還是看好後市潛力，但手中持有台積電的投資人仍會擔心後續的震盪，是否需要部分獲利了結？還是有其他更能安心持有的方式！孫太認為，搭配低重疊的高股息ETF就是一個不錯的方式！

此外，最簡易的搭配法就是自家的00935搭配00944啦！畢竟00935是聚焦電子科技+含積量高（33%）又受惠於AI浪潮，而00944則聚焦在動能+高息，成分股不限產業多元配置（電子55%+非電41%），掌握台積電以外輪動！做為擁有台積電（00935）和非台積族群（00944）來說是個絕妙搭配！

至於強勢股和低波動則還需要更多的時間觀察，畢竟00944從5月9日上市以來至今不過才2個月，因此關於強勢和低波2項特點還需要更多的資訊進行交叉比對與觀測，目前孫太尚

此外，「低價買、輕鬆存、每月領」是00944的主打，其主要的概念就是野村投信幫大家做好了成分股相對的把關，精選出50檔強勢高息股，讓大家可以用低價、輕鬆的方式做好成分股的選擇與投資。

00944野村趨勢動能高息的選股邏輯統整如下：

母體是上市+上櫃普通股（選股池大） 刪除「流通性不佳、成交額太小」的個股 市值300大+近3年有配發現金股利+ESG

在此條件下篩選出的強勢股不容易會有暴漲暴跌狀態所以應該擁有低波動的特性，此外，運用「還原收盤價佔最近52週最高點之比例」鎖定強勢股，篩選出00944的成分股，除了強勢指標外也用高息作為強勢股的保護傘，達到攻守兼備的ETF。

最後，孫太觀察到00944從掛牌推出的15億目前已經成長到30億左右，上市2個月左右規模快成長了+100%，看著野村投信另外一檔ETF（00935）的成長和亮眼表現，相信野村投信會持續盡心替投資人嚴選把關，也期許00944後續的表現越來越精采！

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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