快訊

AI需求譜半導體榮景 台積明年可望重新擴大資本支出

4縣市大雨特報「下到晚上」 防雷擊、強陣風、淹水

籃球／新聯盟再減隊！台鋼獵鷹宣布轉戰PLG

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00934首配0.33、收益平準金當老本可發1年！教主：避免多頭修正後破發

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
00934首次配息0.33元。台股示意圖／聯合報系資料照
00934首次配息0.33元。台股示意圖／聯合報系資料照

00934首次月配息，發放0.33元的現金股利，那麼可以維持多久呢？

討論之前首先要了解ETF的配息組成，ETF就是持有一籃子的成分股，主要的獲利來源就是成分股的股利（收益平準金），以及更換成分股時賺到的價差（資本平準金）。收益平準金加上資本平準金，就是配發股利的本錢，當然是越多越好。

拿00934為例，帳面上有0.26+5.06=5.32元，如果每月配發0.33元，可以發放5.32/0.33=16.2個月，連續發上一年也沒有問題。

而且目前正值除權息旺季，隨著成分股不斷的配息，收益平準金也會持續充值，增加發放股利的本錢。

但是說實話，因為台股大盤在歷史高點，股價上漲導致所有ETF成分股的殖利率僅約4%，也就是收益平準金不足以維持10%以上的殖利率。

因此幾乎所有的ETF都是拿資本平準金來配息，但是很吃老本的。看看剛成立的00939跟00940，幾乎沒有甚麼本錢可以配息。而且從他們上市以來大盤漲了約20%，但是他們的股價都還在發行價附近，有點讓人擔心一但大盤往下休息，它們股價下挫又會面臨破發

政府有項規定，一但股價低於發行價時，就算有資本利得也無法發放；也就是說只能夠配發收益平準金，相對地就會矮人一等。

對於有穩定股利需求的投資人來說，新上市有可能破發、資本平準金很少的ETF，最好還是避開吧，不然看著別人大把的發放10幾%股利，自己只能在那邊「5%多也不錯」…

昨天錄影時，小編說他有一張00940，這次配息他可以領到50元，扣掉匯費後只剩下40元，連杯珍奶都買不起啊！

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲不敗教主-陳重銘授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 破發

延伸閱讀

台積電站穩千元之上…要特別小心利多出盡狀況？ 專家：洗出中短線做價差的投資人

外資上調台積電（2330）目標價 網酸「落後指標」：上看2千

早盤大震盪！高低價差逾5百點 投資專家：主力洗盤中、好標的抱緊別慌

0050股價近200、006208站上百元關...價差40%存股族該賣？達人點1時機

相關新聞

00944第一次除息！配息0.058、15日最後買進 孫太：與含積量高的00935絕配

野村強勢高息股（00944）第一次除息公告終於出來啦！相信也讓許多投資人心安了不少！上次孫太提及00944的特色就是「高息股Ｘ強勢股Ｘ低波動Ｘ低重疊」，根據這次的配息可以看到00944符合高股息ETF的標準，而低重疊可以做為許多知名高股息ETF的互補和補強。

00934首配0.33、收益平準金當老本可發1年！教主：避免多頭修正後破發

00934首次月配息，發放0.33元的現金股利，那麼可以維持多久呢？

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

台股ETF受益人874萬創19周新高 人氣前五名都是高股息

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加39,485人，達874萬303人，為連...

0050、006208賺到翻想賣！ 專家提2方法：報酬率30％全出清或移動停利

幾年來慢慢存0050、006208（他不知道哪個好，最後就一起買）今年以來，他的報酬率一樣是呈現暴風式上升，也陷入了是不是該賣出的難題，他抱持的心態是生活不缺錢，那就慢慢賣...

台股震盪創高如何不被甩暈 法人：挑配置不同篩選邏輯投資標的ETF

台股加權指數近日在24,000點上下震盪，台股ETF投資熱潮持續，台股ETF總受益人數突破874萬人，連續19周創新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。