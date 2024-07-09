00934首配0.33、收益平準金當老本可發1年！教主：避免多頭修正後破發

00934首次月配息，發放0.33元的現金股利，那麼可以維持多久呢？

討論之前首先要了解ETF的配息組成，ETF就是持有一籃子的成分股，主要的獲利來源就是成分股的股利（收益平準金），以及更換成分股時賺到的價差（資本平準金）。收益平準金加上資本平準金，就是配發股利的本錢，當然是越多越好。

拿00934為例，帳面上有0.26+5.06=5.32元，如果每月配發0.33元，可以發放5.32/0.33=16.2個月，連續發上一年也沒有問題。

而且目前正值除權息旺季，隨著成分股不斷的配息，收益平準金也會持續充值，增加發放股利的本錢。

但是說實話，因為台股大盤在歷史高點，股價上漲導致所有ETF成分股的殖利率僅約4%，也就是收益平準金不足以維持10%以上的殖利率。

因此幾乎所有的ETF都是拿資本平準金來配息，但是很吃老本的。看看剛成立的00939跟00940，幾乎沒有甚麼本錢可以配息。而且從他們上市以來大盤漲了約20%，但是他們的股價都還在發行價附近，有點讓人擔心一但大盤往下休息，它們股價下挫又會面臨破發。

政府有項規定，一但股價低於發行價時，就算有資本利得也無法發放；也就是說只能夠配發收益平準金，相對地就會矮人一等。

對於有穩定股利需求的投資人來說，新上市有可能破發、資本平準金很少的ETF，最好還是避開吧，不然看著別人大把的發放10幾%股利，自己只能在那邊「5%多也不錯」…

昨天錄影時，小編說他有一張00940，這次配息他可以領到50元，扣掉匯費後只剩下40元，連杯珍奶都買不起啊！

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