0050、006208賺到翻想賣！ 專家提2方法：報酬率30％全出清或移動停利

台股上半年達成兩萬點大關之後，短短3-4個月盤中又見到24000點了，相信不管是買ETF還是個股的大大們，資產還在直直上升（相信有買0050、006208都享受了台積電的大漲），而看到報酬率每天都在創高，難免陷入要不要賣出的難題，也因此私訊問我的大大非常多，想要看怎麼才能擬定出賣「最高」的方式。

其實我都會強調，按照自己的步調和規劃吧！

與其想盡辦法去預測難以預料的未來及高點，找到自己不會後悔的方式來執行賣出，比較合理也才可行！

那要怎麼樣賣才能不後悔？要先認清...怎麼賣都沒有一定能保證賣到最高的方式，（有的話我相信也不用來問我了對吧）只要盡力把每次的選擇都做好，再預留一點退路來應對未來的未知，我覺得這樣就是最好的方法了。

一位之前大大跟我分享的方法，他幾年來慢慢存0050、006208（他不知道哪個好，最後就一起買）今年以來，他的報酬率一樣是呈現暴風式上升，也陷入了是不是該賣出的難題，他抱持的心態是生活不缺錢，那就慢慢賣，我們討論了一下：

後來他想的是：台股的行情非自己能控制，高點無法預料，所以使用自己的報酬率當作賣出的判斷依據，報酬率30%（全賣出）>每個月找一次大漲日賣一批（停利上移間距20%）。

簡單來說，台股下跌，自己的報酬率來到30%就全賣，至少確保他所有的部位賣出後，報酬率保有30%以上，這是他能夠滿意且無論後續漲跌也不會後悔的方式。

上移間距20%意思是，未來報酬率來到60%，底線的30%停利就上升來到40%，算是一套移動停利的方法，這波真的有機會全部賣出，就空手等待下一次景氣循環再開始慢慢存了，他說，反正他還年輕，身體也健康（很多人真的會忽略這點），時間就是一大優勢。

長遠的穩定是在股市成功的祕訣，只有穩定才能越走越遠，走得越遠，越能感受到複利的效果，就像巴菲特的總資產，現在來看，很大的比例都是在人生下半段累積，他說過：「我有99％的財富，都是在五十歲之後獲得！」所以要維持健康，長久的複利下去！股市每天都在變化，一定要相信自己，每次的選擇都是最好的安排。

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