台股震盪創高如何不被甩暈 法人：挑配置不同篩選邏輯投資標的ETF

台股加權指數近日在24,000點上下震盪，台股ETF投資熱潮持續，台股ETF總受益人數突破874萬人，連續19周創新高，其中高股息ETF就逾600萬人，受益人數2023年底至今成長65%。全球股市在2024上半年繳出好成績，台股亦屢創新高。野村投信投資策略部副總但漢遠表示，台股長期向上，但短期漲多仍可能休息再上，今年指數創新高之後往往容易出現不小幅度的回檔，過程容易讓投資人情上下起伏，想要參與「震盪向上成常態」的台股成長機會，投資組合宜多元搭配，尤其滿手電子個股或ETF投資人，更需要配置不同篩選邏輯投資標的，以期能在市場拉回時穩住陣腳，才能讓台股「抱緊處理」。

股神巴菲特曾說，累積資產就像滾雪球，雪球若要滾得大，就需要一條足夠的坡道。然而在充滿波動股市，投資高息股就是要投資在夠長的坡道，掌握強勢高息股長期成長潛力。

但漢遠舉例近期走勢，自6月20日受到輝達與台積電等半導體龍頭股價回檔修正，加權指數一度回落近900點，其中相關高息股也受到拖累，然可發現野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944），其追蹤臺灣趨勢動能高股息指數表現可圈可點，不僅回落幅度相對較少、且上漲反彈時更一馬當先。00944強勢高息股，亦即除了找高息，更透過「動能指標」找出「股價較接近過去一年高點」的公司，有望在多頭領漲、空頭抗跌的高息股。入選成分股必須同時通過「股價動能」與「股利水準」的考驗，因此強勢高息股走勢上有別一般高股息、價值高股息指數，成分股篩選也更升級，投資配置不預設產業比重且更加多元分散，因此領漲抗跌潛力不容小覷，後市行情看俏。

台股好表現，帶動高息 ETF 的火熱買氣，近來高股息台股 ETF 大吸金，新手投資人湧入市場，在投資標的挑選上，除了考量報酬潛力或配息多寡外，更須留意成分股的「獨特性」與「低重疊」，才有機會在大盤上漲時脫穎而出，在大盤波動時相對抗震、趨吉避凶，對投資人而言，野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)「強勢高息股」是同時追求資本利得機會以及息收的投資策略，其追蹤指數成分股的「獨特性」與「低重疊」，也很適合做為當今高股息 ETF 投資浪潮下，分散風險、降低熱門成分股大幅震盪風險的替代性投資選擇。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)經理人林怡君表示，隨著台股進入除權息旺季、成分股公司之配息陸續到位，有助ETF後市價格與息收機會，樂觀看待台股下半年投資機會，建議投資人不妨採取定期定額方式分批進場配置，不管在股市高、低點開始定期定額投資，持之以恆，紀律操作並不隨意停止扣款，對於存股族來說是「強勢高息股」是累積資產的投資好工具。