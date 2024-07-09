台灣IC設計全球營收名列前茅 聚焦IC設計產業ETF 00947搶錢潮

AI技術在各個行業中的應用需求不斷增加，帶動IC設計業業績持續成長，而台灣IC設計產業在全球競爭力強勁，包括聯發科（2454）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）等三大廠營收皆擠進全球IC設計前八大企業，預期隨著生成式AI 需求的提升，未來台灣IC設計產業營收及獲利表現有機會持續成長，IC設計 ETF 後市漲升動能看俏。台新投信推出全台首檔聚焦在IC設計產業的 ETF-台新臺灣IC設計動能 ETF 基金（00947），讓投資人一起搶攻大錢潮。

台新臺灣IC設計動能 ETF 基金（00947）經理人黃鈺民指出，基本面持續正向，全球 PMI 站上50以上擴張點，美國經濟持續強勢，而中國大陸也見到改善，此外，AI供應鏈業績可望逐季向上成長，PC、NB等消費電子需求仍在醞釀但預期將逐漸轉好，下半年景氣可望優於上半年，預測機構一致預測台灣2024年GDP重返3%以上，台股企業獲利年增率有機會上看兩位數。此外，今年第4季美國將進行總統大選，據歷史經驗顯示，美國總統選舉當年，美股平均漲幅高達10%左右，加上聯準會今年仍有機會降息，對台股具激勵作用，有助於激勵股市中長線漲升行情，短線若遇較大的修正皆是低接買點。

黃鈺民表示， AI技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，在AI商機大爆發下，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起台灣IC設計產業另一波成長高峰。台灣IC設計股預期下半年後將成為進入旺季效應的主軸，更進一步，明年長線的產業趨勢成長動能將延續，可優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握一籃子績優IC設計股後市行情。