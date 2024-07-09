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0050股價近200、006208站上百元關...價差40%存股族該賣？達人點1時機

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
2024上半年股市不斷創新高。台股示意圖／中央社
2024上半年股市不斷創新高。台股示意圖／中央社

2024上半年台股漲翻天，大盤上漲5101點、漲幅28.45%，台灣人最熟悉的2大市值型ETF元大台灣50（0050）和富邦台50（006208），更交出40%左右的恐怖報酬率，那麼站在「歷史高點」的投資人，該不該獲利了結，以免抱上抱下一場空呢？

以下為影音內容

今年存股變飆股的情況，就像1年前高股息ETF搭上AI熱潮，好幾檔股價衝破大氣層，例如凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）等等，出乎存股族預料。

今年類似的情況因為護國神山台積電的飆漲，讓市值型ETF、電子科技類ETF一路高歌猛進。當0050股價離200元一步之遙、006208站上100元，短短半年漲幅高達40%，看著股價不斷創新高，不少投資人會疑問「是時候賣出了嗎？」

最近能聽到各種說法，有人說現在是大盤歷史高點，錢落袋才是真的有賺到；也有人說會買不厲害，重點是會賣，萬一跌了抱上抱下就是一場空，高點先賣、跌了再撿，搭配K線、景氣燈號可以賺更多。

不過對於存股族，其實可以不用賣，「被動投資」也就是「指數化投資」，可以利用全市場型ETF加定期定額、不選股不擇時，追求獲得接近市場的報酬，只須貫徹「買進並持有」，相信資產能穩健增長。

長期來看股市「漲多跌少」，大盤的年化報率約9.8%、含息加權報酬指數約11.3%。（大盤含息與不含息的年化報酬率差距會更大，只是加權報酬指數從2003年1月才開始做統計，也就是在此之前很長一段時間都沒有算到「蒸發的股息／點數」。）

為何市值型不斷創新高卻不用急著賣股呢？

50多年前台股100點，1989年突破1萬點、2019突破2萬點、2021年破3萬點，2024年一舉攻下4萬、5萬點，長期來看，大盤會不斷成長，若是長期看好台股，10萬點只是時間問題，既然如此，何必中途下車？

投資的重點是持續參與，一生裡必然會遇上好幾次的股災，但時間拉長後，也都只是過程，股市不存在天花板。

有些人或許眼光精準，可以在波段高點賣出、低點買入，但這也是最難做到的一件事，對於一般投資人而言，其實用全市場型、類大盤型ETF，長期參與大盤成長，持續買進持有，不間斷執行必能收獲甜美果實。

不過既然大盤會不斷成長，那到底何時才能賣掉？

在「實現財富／財務自由」的那天就能賣掉，當然這是終極目標，每個人的標準也不同，沒有「不能賣出」，重點是「現在有需要這筆錢嗎」。

用簡單一點的標準判斷，賣出時機等於「有要用錢的時候」，留學、買車、買房、育兒等等投資目標，中途目標達成、需要用錢，賣掉當然沒問題。

投資是追求過上更好的生活，而不是讓帳面數字變大串，變有錢是手段、不是目的，賣出錢不妨問問自己是「需要用錢」，還是覺得「漲太多、大盤在高點」。

◎本文內容已獲懶錢包 Lazy Wallet授權，未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 2330台積電

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